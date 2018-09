Lazio - Inzaghi è felice : 'Adesso pensiamo al derby' : È una vittoria 'importante ai fini della classifica' quella raccolta dalla Lazio in casa dell'Udinese. Ne è convinto Simone Inzaghi che si presenta in conferenza stampa soddisfatto della prestazione ...

Serie A - Udinese-Lazio 1-2 : Inzaghi in volo con Acerbi e Correa : UDINE - La Lazio non si ferma più e con il quarto successo consecutivo, il quinto se si considera l'1-0 rifilato all'Apollon in Europa League , archivia definitivamente le sconfitte delle prime due ...

Acerbi-Correa e la Lazio vola : 2-1 sull'Udinese e poker di vittorie per Inzaghi : tra poco il report completo... Cronaca Meglio l'Udinese in avvio, anche se la prima occasione arriva solo al 20' con il calcio di punizione di de Paul deviato in angolo da Strakosha. Dopo la mezz'ora cresce la Lazio , ma la squadra ...

Udinese-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi lascia fuori Leiva - Milinkovic e Immobile : Udinese e Lazio si sfidano alla Dacia Arena nell'anticipo del mercoledì di campionato, 6a giornata; i friulani domenica scorsa hanno espugnato il Bentegodi nel finale del match grazie ai...

Lazio - i convocati di Inzaghi : torna disponibile Berisha : Luiz Felipe torna tra i convocati della Lazio dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori ad inizio stagione, stesso discorso vale per Berisha L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l’Udinese alla Dacia Arena di Udine. torna a disposizione Luiz Felipe, prima convocazione per Berisha. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Guerrieri, Proto, ...

Udinese - Lazio in diretta tv su Sky - Simone Inzaghi : 'Ci daranno filo da torcere' : Udinese-Lazio può sembrare una partita alquanto scontata, ricordiamo che la squadra biancoceleste è reduce da quattro vittorie di fila tra Campionato e Uefa Europa League con appena due gol subiti. La Lazio farà di tutto per asfaltare l’Udinese anche perché sabato 29 settembre alle ore 21:00 ci sarà l’attesissimo derby della Capitale. Ritornando alla sfida tra i bianconeri di Velazquez e gli aquilotti di Inzaghi che si disputerà allo stadio ...

Lazio - Inzaghi punta tutto sul double : vittoria con Udinese e Roma : Due giorni di pensieri e studio. Inzaghi, dopo il successo contro il Genoa, non ha staccato la spina. Troppo importante questa settimana: oggi l'Udinese, sabato il derby contro la Roma. La Lazio si ...

Lazio - Inzaghi : "Con l'Udinese sarà dura" : Il tecnico biancoceleste presenta la gara di domani contro i friulani: "Dovremo essere organizzati e lucidi. Il campionato non aspetta nessuno"

Lazio - Inzaghi : "No testa al derby". Ma pensa ad ampio turnover : La necessità di dare un seguito alle quattro vittorie consecutive tra coppa e campionato e, ancor di più, quella di arrivare nelle migliori condizioni psicologiche al derby di sabato. Simone Inzaghi ...

Lazio - Simone Inzaghi ed il turnover in vista : “Milinkovic-Savic non ha mai riposato” : Milinkovic-Savic potrebbe essere tra gli indiziati ad uno stop in vista del derby che la Lazio affronterà nel prossimo weekend di campionato “Archiviata la vittoria di domenica ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo svolto una prestazione importante contro una squadra che aveva sei punti all’attivo ed una gara da recuperare. Già dalla ripresa degli allenamenti, però, stavamo pensando all’Udinese: dovremo ...

Lazio - Inzaghi : 'Giocherà Luis Alberto. Non penso alla Roma' : ROMA - 'Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma ora dobbiamo fare grande attenzione all'Udinese, perché è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una gara tosta '. ...