Lazio | il primo squillo di Correa | Felice per il gol

Udinese-Lazio - che magia di Correa : primo gol in campionato… e che gol! [VIDEO] : Udinese-Lazio, una magia di Correa chiude di fatto l’incontro della Dacia Arena di Udine, un gol da favola per il laziale Udinese-Lazio è sul punteggio di 0-2 in favore degli ospiti. Dopo la rete d’apertura di Acerbi su sviluppo di un corner, ci ha pensato Correa a chiudere la gara al minuto 66. Una magia dell’ex Siviglia, il quale ha saltato un uomo con facilità irrisoria prima di superare anche Scuffet col suo destro ...

Udinese-Lazio - nel primo tempo vince la noia : clamoroso liscio di Lulic [VIDEO] : Udinese-Lazio è la seconda gara del sesto turno di campionato, che si chiuderà nella giornata di domani. I due tecnici hanno operato diversi cambi rispetto all’ultima apparizione, anche se è soprattutto Simone Inzaghi ad aver stravolto l’undici titolare biancoceleste con Milinkovic-Savic e Immobile che sono rimasti in panchina in favore di Correa e Caicedo. Solo un’occasione per parte nella prima frazione di gioco: alla ...

Giovane torna a camminare dopo paralisi grazie alla stimoLazione elettrica : primo caso in USA : Un uomo paralizzato da 5 anni in seguito a un incidente è riuscito a rimettersi in piedi e a camminare con l’assistenza e poi, pian piano, in modo parzialmente più autonomo: il risultato è stato ottenuto grazie ai medici della Mayo Clinic e dell’Università di Los Angeles per mezzo della stimolazione elettrica a livello della colonna vertebrale, accompagnata da numerose sedute di fisioterapia. Subire una grave lesione del midollo ...

Le riveLazioni di Cecilia Rodriguez : niente matrimonio e il primo programma tutto suo : ... oltre a essere showgirl di successo, si sono anche lanciate nel mondo della moda nei panni di stiliste. Da diversi anni hanno lanciato il loro brand Me Fui e, in occasione della Milano Fashion Week ...

AIDAA : “Già 12 segnaLazioni di abusi nel primo giorno di caccia” : “Sono già una dozzina le telefonate-segnalazioni arrivate da questa mattina al telefono anti-caccia di AIDAA che risponde al numero 3479269949 (vodafone) dove da ieri è possibile segnalare gli abusi compiuti dai cacciatori nei giorni di caccia e gli atti di intimidazione e invasione della proprietà privata di questi signori armati di fucile, ma anche i maltrattamenti che gli stessi cacciatori compiono nei confronti dei loro cani“: lo ...

Calciomercato Lazio - ecco il primo acquisto per gennaio : colpo in attacco : Calciomercato Lazio – primo successo stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi, il club biancoceleste ha conquistato tre punti preziosi nella gara davanti al pubblico amico contro il Frosinone. Adesso la pausa prima della trasferta sul campo dell’Empoli. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, importanti novità nelle ultime ore. Secondo indiscrezioni ad un passo l’arrivo di Bruno Tabata, attaccante ...

Lazio-Frosinone 1-0 : Luis Alberto regala il primo successo a Inzaghi : LA CRONACA LE FORMAZIONI LAZIO, 3-5-1-1,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Basta, Caceres,...

Pagelle/ Juventus Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:05:00 GMT)

Juventus-Lazio - Risultato 1-0. Diretta Live. Gol di Pjanic. Fine del primo tempo. : La Juventus è in vantaggio alla Fine del primo tempo della partita contro la Lazio. È stato Pjanic a portare in vantaggio i bianconeri, dopo un buon avvio della Lazio che rimane...

Pagelle/ Lazio Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Lazio Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori all'Olimpico(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:30:00 GMT)

Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti hanno una reLazione? Lui rivela : “Ho voluto conquistarla fin dal primo approccio” : Finalmente è stata svelata l’identità dello “chef muto” tanto citato ma mai mostrato da Barbara D’Urso nelle sue storie su Instagram. È Alberto Mezzetti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello. “Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ...

LIVE Avellino - oggi il primo verdetto del Tar del Lazio : alle 10 : 30 l'audizione per i biancoverdi : Avellino, la cronaca di martedì 31 luglio 20:15, continua la preparazione dell'Avellino. Attraverso una nota ufficiale, l' Avellino c omunica che, al netto del ricorso respinto e la conseguente ...

DAZN si assicura il primo big match della Serie A - Lazio-Napoli : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, debutta in Serie A con il primo big match della stagione: Lazio-Napoli, che sarà trasmesso sabato 18 agosto alle ore 20.30. E’ quanto è stato annunciato oggi a seguito di una riunione svoltasi presso la sede della Lega Calcio, che ha definito il calendario delle prime tre giornate di Serie A, e i top match scelti dagli operatori per la trasmissione in esclusiva. Inoltre, per la ...