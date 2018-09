newsinforma

: Lavoro: Acea ricerca operatori di Impianti e Rete Idrica Fognaria e Depurazione - #Lavoro: #ricerca #operatori… - zazoomblog : Lavoro: Acea ricerca operatori di Impianti e Rete Idrica Fognaria e Depurazione - #Lavoro: #ricerca #operatori… - RomaLavoro : #Lavoro. Assunzioni in casa #ACEA. Leggi qui ?????? - Ossmeteobargone : RT @autoritadac: Sul sito #autoritadac il lavoro presentato da 'Acea Spa' durante ultima riunione Opui riguardanti: 1) #Siccità: previsioni… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il Gruppoè allacostante di giovani diplomati da inserire nel proprio organico. Una delle selezioni riguarda quella relativa aglidi. I prescelti verranno introdotti nella Società Ato2. Riportiamo le attività da svolgere e i requisiti necessari per iscriversi all’offerta come da sito ufficiale. Le attività da svolgere perIspezioni ed interventi sullae sui gruppi di misura, eseguendo attività di pronto intervento sui guasti e sopralluoghi al fine di garantire l’esercizio della;Gestione e manutenzione deglidi potabilizzazione e, attraverso ispezioni ed interventi elettromeccanici ed elettrici.Realizzazione di manovre correttive per il ripristino e/o mantenimento del corretto livello qualitativo della risorsatrattata, compreso il lavaggio delle ...