Lara Comi | stalker dell’europarlamentare di Forza Italia condannato a 10 mesi

(Di giovedì 27 settembre 2018) L’imprenditore veneto Giovanni Bernardini è statoa 10per stalking nei confronti dell’eurodeputata di. Il Tribunale di Busto Arsizio ha anche comminato il 47enne a pagare le spese processuali e a versare 5mila euro alla politica forzista. Nel processo sono stati esaminati i fatti e le pressioni recenti, perché per le avances moleste più datate Bernardini ha patteggiato una pena di 18a dicembre 2017. A giugno l’imputato aveva parlato per la prima volta, esponendo la sua versione: “Sposarla era il mio sogno – ha sottolineato – Ho espresso forse in maniera eccessiva e cialtronesca i miei sentimenti, ma non c’è mai stata da parte mia la volontà di minacciare. Volevo farle capire che ci tenevo”. Un’ossessione che portò al suo arresto: era il 22 settembre 2017 e lui decise di assistere dagli spalti dello stadio di Lecco a una ...