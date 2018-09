L' appello di Aquarius | La gente muore in mare | dateci una bandiera per

Aquarius - l’ appello del soccorritore : “Nelle prossime ore onde fino a 5 metri - fondamentale trovare un porto sicuro” : A bordo della Aquarius 2 ci sono 58 persone “soccorse tra giovedì e sabato. In questo momento le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a cinque metri , quindi diventa per noi molto importante, fondamentale , riuscire a trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone”. A dirlo è uno dei soccorritori di Sos Méditerranée, Alessandro Porro, che ha lanciato una sorta di ...

Migranti - appello dell'Aquarius : 'Non ci fermeremo - dateci una bandiera' : 'Non lasciate fare questo: chiediamo una bandiera, una bandiera qualsiasi'. Questo l' appello del presidente di Sos Méditerrannée France, Francis Vallat, da Parigi. LEGGI ANCHE Migranti , le ong ...

Migranti - l'appello della Aquarius ai Paesi Ue : "Dateci una nuova bandiera" : Dopo che le autorità di Panama hanno annunciato l'avvio del processo di cancellazione dai registri navali dell'imbarcazione, le Ong Sos Mèditerranèe e Medici Senza Frontiere fanno appello ai governi europei per assegnare una nuova bandiera all'Aquarius. Oppure, in alternativa, di fare pressioni su Panama per cambiare decisione."L'Europa non può permettersi il lusso di rinunciare ai suoi valori fondamentali". Così si legge in una nota di Sophie ...