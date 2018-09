L’analisi costi-benefici del M5S blocca i lavori del Terzo Valico  

lastampa

: RT @molumbe: “È chiaro che l’analisi costi benefici per gli investimenti deve avere un valore positivo, per gli investimenti pubblici deve… - seth201227 : RT @molumbe: “È chiaro che l’analisi costi benefici per gli investimenti deve avere un valore positivo, per gli investimenti pubblici deve… - LPincia : RT @molumbe: “È chiaro che l’analisi costi benefici per gli investimenti deve avere un valore positivo, per gli investimenti pubblici deve… - klaatu29 : @FBiasin il problema non è solo che l'abbiano depotenziato (che, concordo, ovviamente è un'idiozia) ma soprattuttto… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Passi per i 791 milioni che avevano inserito nel decreto per Genova, stralciati perché non urgenti, perché quelli sarebbero serviti più avanti. Ma il miliardo già stanziato dal Cipe va sto subito, perché i cantieri non si possono fermare». Sul tavolo del governo non c’è solo il caso del ponte Morandi, ma anche quello deltra Geno...