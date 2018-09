Lamentele più frequenti con l’Asus ZenFone 3 | situazione aggiornata al 27 settembre

optimaitalia

: Lamentele più frequenti con l'#AsusZenFone3: situazione aggiornata al 27 settembre - OptiMagazine : Lamentele più frequenti con l'#AsusZenFone3: situazione aggiornata al 27 settembre - PaUsai : @Fabio_Giordano @furiacecasg @Fudge_93 @GoalItalia A seguito di stocazzo. Invece le lamentele ben più accese di rum… - Stweetter : @il_Malpensante @SerieA ho visto più lamentele (motivate) per l'espulsione ad Asamoah. Per non parlare del contatto… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Anche anon è mancata la solita carrellata di aggiornamenti software in casa ASUS, con una nuova patch che ha investito anche il cosiddetto Asus3. Alcune informazioni, anche in merito ai feedback da parte dei primi utenti che hanno avuto la possibilità di toccare con mano la nuova patch, li abbiamo condivisi sulle nostre pagine giusto una settimana fa. Oggi 27vogliamo inquadrare lain modo più generico, individuando ad esempio alcune tra le problematiche software ed hardware piùdopo le ultime segnalazioni giunte anche dal mondo dei social.Come stanno le cose? Ci sono almeno tre questioni calde in questo periodo per chi si ritrova ancora con un Asus3. In primis, in tanti stanno segnalando un'anomalia con il lettore delle impronte digitali. Effettuando dei tentativi anche con il dito non designato per lo sblocco dello ...