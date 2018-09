Lady Chatterley | fu la moglie del giudice a leggere il libro

ilgiornale

: RT @LuigiMascheroni: Quando “L’amante di Lady Chatterley” finì a processo per oscenità (siamo nel 1960...), il giudice fece leggere il libr… - ilgiornale : RT @LuigiMascheroni: Quando “L’amante di Lady Chatterley” finì a processo per oscenità (siamo nel 1960...), il giudice fece leggere il libr… - ErikaBaini : RT @LuigiMascheroni: Quando “L’amante di Lady Chatterley” finì a processo per oscenità (siamo nel 1960...), il giudice fece leggere il libr… - depianteditore : RT @LuigiMascheroni: Quando “L’amante di Lady Chatterley” finì a processo per oscenità (siamo nel 1960...), il giudice fece leggere il libr… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Luigi Mascheroni «È unche lascereste in giro per casa? Che permettereste fosse letto da vostrao dai vostri domestici?», chiese il pubblico ministero ai giurati. Il processo era per ...