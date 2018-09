La Vita in Diretta Anticipazioni e ospiti 27 settembre | legittima difesa e la rapina di

Francesca Fialdini e Stefano Zecchi/ Video lite a La Vita in Diretta : “Che dignità ha? Ciò che dice è volgare” : Francesca Fialdini e Stefano Zecchi: lite a La Vita in Diretta. “Che dignità ha? Ciò che dice è volgare”, dice il professore alla conduttrice del programma. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Dalila Di Lazzaro e il figlio morto/ “Capisco Lory Del Santo - conosco il suo dolore” (La Vita in Diretta) : Dalila Di Lazzaro e il figlio morto: il racconto a La Vita in Diretta. “Capisco Lory Del Santo, conosco il suo dolore”. L'attrice dopo il lutto si è allontanata dalle scene cinematografiche(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:43:00 GMT)

Benjamin Slade a La Vita in Diretta/ Il milionario inglese cerca la donna della sua Vita : nuovo appello in TV : Il baronetto Benjamin Slade, sarà ospite de La vita in Diretta. Il 72enne infatti, è divenuto famoso nel corso delle scorse settimane perché cerca disperatamente una moglie.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:29:00 GMT)

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 26 settembre : cronaca - gossip e il barone Ivan Drogo Inglese : Un nobile a caccia di moglie ospite ne La Vita in diretta? Quali sono i temi della puntata e quali gli ospiti della nuova puntata del 26 settembre? Ecco i dettagli(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - coppie : chi si è lasciato?/ Diretta : Stefano Bettarini eVita il falò (2a puntata) : Temptation Island Vip 2018, Diretta seconda puntata: Nicoletta Larini chiede il falò del confronto, ma Stefano Bettarini non si presenta. Simona Ventura, intanto...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:24:00 GMT)

“In che condizioni vive in carcere”. Veronica Panarello - la denuncia di papà Franco a ‘La Vita in diretta’ : Il padre di Veronica Panarello, diventata celebre per il brutale omicidio di Loris Stival, non ha dubbi e annuncia di credere in toto alla versione della figlia. Franco Panarello, ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ai microfoni de La vita in diretta, ha spiegato di essere andato a trovare la donna nel carcere di Torino. “Sono felicissimo di averla vista. Dopo 40 giorni l’ho riabbracciata e ci siamo detti tante cose. L’ho ...

Giovanni Cupidi/ Tetraplegico da quando ha 13 anni : “Ho superato diffidenza e pregiudizi” (La Vita in Diretta) : Giovanni Cupidi a La Vita in Diretta ha raccontato la sua condizione di Tetraplegico da quando ha 13 anni: “Ho superato diffidenza e pregiudizi”. Sull'amicizia con Jovanotti...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:14:00 GMT)

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 25 settembre : l'incendio di Pisa e tanto spettacolo : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini tornano al timone per La Vita in Diretta su Rai1 occupandosi del caso dell'incendio di Pisa e tanto gossip e spettacolo.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:54:00 GMT)

LA Vita PROMESSA/ Anticipazioni ultima puntata 1 ottobre e diretta terza : La VITA PROMESSA, Anticipazioni terza puntata, 24 settembre su Raiuno: Carmela e Amedeo Ferri sono sempre più vicini; negli Stati Uniti arriva la sposa di Rocco. Carmela aiuta Rosa a trovare lavoro, cedendole il suo posto alla lavanderia dell’albergo dove lei stessa ha stirato camicie per anni. Maria e Alfio si incontrano di nascosto a Central Park e il ragazzo spiega come mai non ha potuto raggiungerla prima. La donna vorrebbe che lui ...

