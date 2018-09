La stagione dei no deals – I primi due episodi

Teatro Carlo Gesualdo : parte la vendita dei biglietti per la stagione 2018-2019 : Quest'anno, infatti, il Teatro Pubblico Campano propone una serie di spettacoli di altissima qualità, a partire proprio dall'apertura del 13 ottobre con Massimo Ranieri eil suo spettacolare 'Sogno e ...

Teatro. La stagione dei teatri 2018/19 di Ravenna : ricca - stimolante - à la carte : Nella rosa tra cui poter scegliere gli altri due spettacoli, vi sono storici artisti della più interessante ricerca teatrale, giovani compagnie impegnate nell'intrecciare la scena con le ferite ...

Champions League - le quote dei bookie per la prossima stagione : Le italiane in Champions ed Europa League: uno sguardo alla stagione 2019/20 con William Hill La fase a gironi dei tornei europei è ormai dietro l’angolo e le squadre italiane scalpitano per scendere in campo contro gli avversari più temibili del vecchio continente. I tifosi del Belpaese, però, guardano già alla prossima stagione: a poche giornate dall’inizio del massimo campionato, William Hill Scommesse Sportive, il più ...

Nuova stagione dei canali Discovery - sul NOVE Come Quando Fuori Piove : VIRGINIA RAFFAELE arriva sul NOVE dal 12 settembre alle 21:25 con la sua prima serie tv. Quattro donne di età, città e classi sociali diverse viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri la lente d’ingrandimento mette a fuoco le personalità, e chiarisce il tema comune: la fuga dalla solitudine. Durante il loro viaggio le protagoniste si accorgono ...

Argentero - Lodovini - Sandrelli : la stagione dei big al teatro Verdi : ... per premiare la fiducia e soddisfare la curiosità del pubblico, da lunedì 17 settembre fino al 29 settembre l'abbonamento ai 5 spettacoli della stagione abbinato ai 6 spettacoli della stagione off ...

Nuova stagione dei canali Discovery - sul NOVE Come Quando Fuori Piove : VIRGINIA RAFFAELE arriva sul NOVE dal 12 settembre alle 21:25 con la sua prima serie tv. Quattro donne di età, città e classi sociali diverse viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri la lente d’ingrandimento mette a fuoco le personalità, e chiarisce il tema comune: la fuga dalla solitudine. Durante il loro viaggio le protagoniste si accorgono ...

Karate - Premier League 2018 : a Berlino riparte la stagione. Test importante per gli azzurri in vista dei Mondiali : Questo fine settimana a Berlino si svolgerà la sesta tappa stagionale della Premier League di Karate. Dopo la pausa estiva si tornerà a combattere nel massimo circuito internazionale. Per gli azzurri sarà importante fare bene in questo appuntamento per iniziare al meglio il percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Madrid di novembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci aspetta in questa gara. L’Italia si presenterà compatta in Germania, con ...

Salute : al via la stagione dei funghi - ogni anno migliaia gli intossicati : ogni anno sono “migliaia di pazienti che accedono nei pronto soccorso di tutta Italia con sintomi di intossicazione dopo aver consumato funghi“. e “si registrano diverse centinaia di interventi a favore di cercatori di funghi in difficoltà“. A fare il punto sulla nuova stagione di raccolta che si è appena aperta è la Società italiana di tossicologia (Sitox). Particolarmente in questo periodo dell’anno la cronaca riporta ...

Al via la stagione dei funghi : i consigli per evitare intossicazioni : La Società italiana di tossicologia (Sitox) in collaborazione con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lanciano un’allerta e pubblicano il decalogo delle regole per andare a funghi in sicurezza: ogni anno sarebbero migliaia i pazienti a riportare sintomi di intossicazione, arrivando a rappresentare quasi la metà della casistica annuale di un centro antiveleni. Spesso si tratta di interi nuclei familiari o di gruppi di amici colpiti ...

Vuelta a España 2018 : le parole dei protagonisti. Jesus Herrada : “Il premio per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione” : Cambio della guardia al comando della classifica generale della Vuelta a España: il nuovo leader è lo spagnolo Jesus Herrada, che grazie alla fuga odierna balza al primo posto con oltre tre minuti di margine su Yates e Valverde. Al termine della tappa hanno parlato ai microfoni di Eurosport sia Herrada che Michael Albasini. L’alfiere della Cofidis ha dichiarato: “Questo è il premio per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione. ...

L’ennesimo ritorno in Grey’s Anatomy 15 dall’ultima stagione svelato nella prima foto dei nuovi episodi : Una prima foto promozionale di Grey's Anatomy 15 ha svelato un altro gradito ritorno dal recente passato della serie: nei nuovi episodi in onda da settembre su ABC negli USA e da novembre su FoxLife in Italia ci sarà spazio anche per il personaggio di Tom Koracick, interpretato da Greg Germann. Il tronfio neurochirurgo mentore di Amelia, nonché l'uomo che l'ha operata per rimuovere un tumore al cervello e che ha aiutato April a superare la ...

Al via la stagione dei corsi Ais di primo livello : Dobbiamo diventare sempre più bravi a comunicare l'importanza e il valore del nostro ruolo nell'economia nazionale. Siamo chiamati a raccontare il vino, ovvero uno dei principali driver di sviluppo ...

Il 20 settembre uscirà la terza stagione di Serial - uno dei podcast più seguiti degli ultimi anni : La terza stagione di Serial, uno dei podcast più seguiti degli ultimi anni, uscirà il 20 settembre in forma gratuita. Lo ha annunciato oggi la produzione del podcast, che ha anche diffuso un trailer di 8 minuti sulla nuova stagione The post Il 20 settembre uscirà la terza stagione di Serial, uno dei podcast più seguiti degli ultimi anni appeared first on Il Post.

Quagliarella e l'esultanza mancata. stagione dei "gol dell'ex" : Il gol è da standing ovation, uno di quelli che verranno riproposti all'infinito ogni volta che si parlerà di Fabio Quagliarella. Il colpo di tacco messo a rete ieri dal capitano della Sampdoria ...