La Signora fa 6 con la prima Joya

Claudio Baglioni Al Centro - concerto in diretta : Signora Lia : [live_placement] Claudio Baglioni Al Centro, concerto all'Arena di Verona su Rai 1 | Anticipazioni Claudio Baglioni Al Centro dell'Arena di Verona questa sera, 15 settembre 2018, in diretta su Rai 1 dalle 21.05 per la prima tappa del suo tour del cinquantennale di carriera che proseguirà nei palasport d'Italia. Un concerto-evento che seguiremo live su TvBlog. Dopo il concerto dei Capitani Coraggiosi in diretta dal Foro Italico di Roma con ...

Uragano Lane - incredibile alle Hawaii : fulmine sfiora Signora con l’ombrello in giardino [VIDEO] : L’Uragano Lane si è indebolito e si sta allontanando dalle Hawaii, dove perà ha lasciato una pesante scia di devastazione soprattutto per le piogge “bibliche” sulla Big Island dove sono caduti 1.200mm di pioggia in meno di due giorni. La situazione sulle isole dell’oceano Pacifico è tutto sommato tranquilla: non ci sono state vittime. Il fiume Wailuku, che ha imperversato in modo furioso per il suo deflusso, ha un nome ...

Matteo Salvini contro Asia Argento/ Foto : “Questa era la Signora che mi insultava? Che tristezza...” : Matteo Salvini contro Asia Argento: “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...”. Il ministro dell'Interno attacca l'attrice dopo lo scandalo della presunta violenza sessuale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:06:00 GMT)

La Signora disabile contro Balotelli e la sua Ferrari gialla : il gesto di Mario che ha fatto infuriare la donna : Mario Balotelli ne combina un’altra delle sue? La signora disabile urla al sopruso contro il calciatore e la sua Ferrari parcheggiata all’ingresso dello stabilimento balneare Mario Balotelli è al centro delle polemiche, dopo che una signora disabile ha denunciato una sua presunta malefatta su Facebook. La testimonianza della donna, riportata dal Messaggero Veneto, parla di un sopruso subito da lei ad opera del calciatore ...

Calciomercato Juventus - il Principe saluta la sua Signora : la storia bianconera di Marchisio : L'esordio in B e la corsa fino alla finale di Berlino. Aforismi da juventino vero e i miti di Boniperti e dell'Avvocato. Quel soprannome simbolo della sua eleganza, in campo e fuori, e i gol segnati dal destino. Dopo venticinque anni finisce la storia bianconera di Claudio Marchisio--Chissà se nella notte dei “mille pensieri” e delle “mille immagini” Claudio Marchisio abbia pensato in bianco e nero. Un po’ perché quelli sono i colori delle ...

Rita - la Signora che la strage ha reso icona dell'antimafia : Era nata a Palermo il 2 giugno del 1945, nel popolare quartiere della Kalsa dove c'era la farmacia di famiglia. Ma la Rita Borsellino che oggi piange tutta Italia, quella che instancabile andava di scuola in scuola a raccontare ai ragazzi suo fratello Paolo e perché si deve dire no alla mafia è nata dopo, molto dopo. Il 19 luglio del '92, per l'esattezza. Il giorno maledetto della strage che sotto casa sua, in via D'Amelio, uccise suo ...