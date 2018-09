La seconda stagione itinerante dell' Atir parte dal Teatro Verdi

Victoria 2 - seconda Stagione. seconda Puntata! : La prima puntata della fiction Victoria 2, è stata un grande successo e adesso cresce l’attesa per la messa in onda della Seconda. Due nuovi appassionanti episodi verranno trasmessi, sempre sulla stessa rete Mediaset, Canale 5. Ci attendono tante novità e nuovi colpi di scena. Dopo il successo ottenuto con la messa in onda della prima puntata della fiction Victoria 2, adesso cresce l’attesa per il seguito. La Seconda puntata, sarà ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 “una scommessa ad alto rischio” : trama e new entry seconda stagione : I Bastardi di Pizzofalcone 2 stanno arrivando su Rai1 con i nuovi episodi. Basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni, la fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini torna in prima assoluta dall'8 ottobre per sei serate consecutive. Il cast della serie ha presentato la nuova stagione nel corso di una conferenza stampa a Capri. Nel primo episodio che vedremo, dal titolo "Cuccioli", la squadra di Lojacono è alle prese con il ...

I Medici 2 - il promo della seconda stagione (Video) : Ottobre si avvicina, e con esso la seconda stagione de I Medici, a cui va il compito di cercare di bissare l'enorme successo ottenuto dalla prima stagione due anni fa, quando in onda su Raiuno ottenne 8 milioni di telespettatori nel primo episodio. La data di partenza (salvo cambiamenti) è fissata per il 23 ottobre. E con l'arrivo della première, in tv ha iniziato ad andare in onda il primo promo della seconda stagione, dopo i numerosi ...

Maniac 2 ci sarà? I creatori della serie cult Netflix sull’ipotesi di una seconda stagione : Maniac 2 non è nei piani dei creatori della serie, anche se il successo riscosso dal debutto lo scorso 21 settembre sulla piattaforma streaming ha fatto sì che molti sperassero in un seguito. Di successo si parla - quando si tratta delle serie Netflix - sempre sulla base della risonanza mediatica ottenuta dal prodotto, visto che la piattaforma ha deciso di non divulgare i dati esatti sulle visualizzazioni dei suoi titoli. Ma è chiaro che il ...

Fabio Volo - al via la seconda stagione di Untraditional : Torna Fabio Volo con la sua Untraditional giunta alla seconda stagione: al via con i primi due episodi trasmessi in prima visione su Comedy Central (Sky 128) e MTV (Sky 130). Scritta e ideata dall’attore e scrittore è difficile scorgere dove finisce la fiction e inizia la realtà. Forse proprio nel mezzo si cela Untraditional 2, che vuole essere uno show dal sapore anglosassone, fuori dagli schemi visto che Fabio Volo interpreta se stesso e ...

Victoria 2 - arriva in chiaro la seconda stagione : Dopo essere andata in onda su laF, arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione di Victoria: dramma in costume basato sui diari personali della leggendaria regina inglese. Nelle nuove puntate l’attrice protagonista Jenna Coleman è affiancata da nuovi ingressi nel cast, fra cui Diana Rigg, la Regina di Spine in Game of Thrones. La serie kolossal di Itv, di cui è già in lavorazione la terza stagione, andrà in onda da domenica 23 settembre ...

Victoria : la seconda stagione da stasera su Canale 5 : Riparte con la seconda stagione la serie tv britannica: Victoria. Scopriamo cosa rivelano le trame dei due episodi in onda stasera.

Victoria 2 - seconda Stagione. Prima Puntata! : E’ finalmente terminata l’attesa, domenica torna in onda la nuova stagione della serie tv Victoria, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico italiano. Inizia così la Seconda stagione, con 8 episodi più uno special, per un totale di 5 puntate, in onda ogni domenica su Canale 5. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, domenica 23 settembre 2018 alle ore 21:25, sempre su Canale 5 andrà in onda la Prima puntata della ...

Victoria - la serie : il 23 settembre su Canale 5 i primi due episodi della seconda stagione : L'attesa è ormai terminata: da domenica 23 settembre in prima serata su Canale 5 andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione della fiction 'Victoria', con protagonista principale l'attrice Jenna Coleman nei panni della giovane regina d'Inghilterra che visse nel 1800. La prima stagione di questa serie tv è stata trasmessa sul Canale Mediaset a partire dal mese di dicembre del 2017 ed è stata molto apprezzata dai telespettatori che ...