ilfattoquotidiano

: La ricchezza informativa dei conti patrimoniali - italianaradio1 : La ricchezza informativa dei conti patrimoniali - italianaradio1 : Il debito pubblico di un paese non dovrebbe essere rapportato solo al Pil, ma anche ad indicatori più coerenti per… - ilfattoblog : La ricchezza informativa dei conti patrimoniali -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il debito pubblico di un paese non dovrebbe essere rapportato solo al Pil, ma anche ad indicatori più coerenti per determinarne la solvibilità come il patrimonio netto del totale dell’economia. Un conto patrimoniale completo non è stato però ancora prodotto ufficialmente in molti paesi europei. di Monica Montella e Franco Mostacci L’attuale sistema deinazionali (Sec2010), pone il conto patrimoniale a completamento della sequenza deiper settore che descrivono in maniera sistematica i diversi stadi del processo economico: produzione, generazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito nonché accumulazione finanziaria e non finanziaria. L’analisi macroeconomica è incentrata sui flussi di produzione e di reddito e mette al centro del sistema il Pil, ovvero il valore della produzione annuale. Non meno interessante anche sotto il profilo della sostenibilità ...