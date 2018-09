La regina Paola del Belgio lascia l' ospedale a Bruxelles

Il Belgio è in ansia per la regina Paola la prima principessa - italiana - da copertina : Il malore e la corsa all'ospedale di Venezia; la paura, e poi un sospiro di sollievo. La regina Paola del Belgio ieri notte è stata colpita da un malore mentre si trovava nella città italiana in ...

La regina Paola del Belgio colpita da ischemia mentre è in vacanza a Venezia : Paola Ruffo di Calabria, regina madre del Belgio, è stata colpita da un malore nella notte tra martedì e mercoledì mentre si trovava in vacanza a Venezia. Dopo essere stata ricoverata per mezza giornata all’ospedale civile Santi Giovanni e Paolo, è ripartita per il Belgio nel pomeriggio accompagnata dal re Alberto che cinque anni fa ha abdicato in favore del figlio Filippo. In giornata Paola del Belgio sarà rimpatriata con un aereo della ...

La regina Paola del Belgio colpita da ictus mentre si trovava a Venezia : La regina Paola del Belgio è stata colpita da un ictus stanotte, mentre si trovava a Venezia.Sarà rimpatriata d'urgenza nel pomeriggio all'aeroporto militare di Melsbroek. E' quanto riporta la rete pubblica belga Rtbf. Non è ancora chiara la gravità delle sue condizioni di salute.La moglie di re Alberto ha 81 anni. Il sovrano ha abdicato cinque anni fa in favore del figlio Filippo, sposato con la regina Matilde