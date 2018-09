La pace fiscale piace a Forza Italia E anche la sinistra non dice no

pace fiscale - sarà condono tombale o nuova rottamazione delle cartelle? Le ipotesi (e il rischio caos tra sanatorie) : Un condono tombale o una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali alle stesse condizioni delle ultime due, combinata con uno sconto per chiudere i contenziosi col fisco modulato sul grado di giudizio. Senza troppe alternative o vie di mezzo. È questo quello che si aspettano gli addetti ai lavori dalla Pace fiscale tanto cara al Carroccio. “Non vedo cos’altro si possa fare se non questo”, sostiene un fiscalista di lungo corso mentre ...

Rottamazione cartelle - c'è l'incognita pace fiscale : non pagare conviene? : Il 1° ottobre sarà l'ultimo giorno utile per pagare le ultima rata della prima definizione agevolata e la seconda rata della...

pace fiscale - nel piano c'è l'Iva : più rate per la rottamazione. Benzina - mini taglio di 300 milioni : La prima l'ha annunciata il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. 'Stiamo lavorando' alla Pace fiscale e 'tra le ipotesi che sono sul tavolo', ha detto il sottosegretario, c'è anche quella ...

Accise - tagli da 300 milioni. E arriva la pace fiscale "spacchettata" : A Lega lo aveva detto e Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero dell"Economia aveva annunciato alcune settimane fa la traduzione in fatti delle promesse elettorali. Nella manovra dovrebbe dunque esserci un taglio alle Accise sulla benzina.Di quanto? Per la prima volta oggi si è arrivati finalmente a parlare di cifre. Fino a ieri i diretti interessati ammettevano che il taglio era ancora allo studio per capire quante risorse fossero ...

Il presidente Inps contro la pace fiscale dei contributi : “Operazione suicida” : Per il presidente dell'Inps, Tito Boeari, allargare la pace fiscali ai contributi non versati “è pericolosissimo, un’operazione suicida. La pace contributiva rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti e indebolirebbe la campagna di contrasto all’evasione e farebbe aumentare le prestazioni perché si matura il diritto ad andare in pensione prima e con importi più elevati".Continua a leggere

pace fiscale - Boeri : “Condono anche sui contributi? Operazione suicida - vanifica sforzi Inps per contrastare evasione” : Ampliare la Pace fiscale ai contributi non pagati, come ipotizzato dalla Lega, “è pericolosissimo, un’Operazione suicida“. E’ il giudizio del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui la “Pace contributiva” rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti (nei primi sette mesi 2018 le entrate dell’istituto sono salite del 4% rispetto al 2017, ...

Economia : Di Maio a 'Il Fatto Quotidiano' - reddito in deficit - pace fiscale minima e manette agli evasori : Roma, 24 set 09:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" non arretra, anzi: "Nella viscere... , Res,

Di Maio : reddito di cittadinanza con deficit - carcere per chi evade e pace fiscale minima : Il vicepremier conferma la fiducia a Tria sottolineando che "nelle viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro".

Di Maio : reddito di cittadinanza con deficit e pace fiscale minima : Pensioni e reddito di cittadinanza , "esclusi gli stranieri, facendo deficit", e pace fiscale per le "persone in difficoltà" . Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio , sottolineando inoltre come per ...

Super-Ires - pace fiscale - pensioni : tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Super-Ires - pace fiscale - pensioni : tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Bannon si schiera con Siri'Bene la pace fiscale della Lega' : Steve Bannon è ormai una icona mondiale, un faro di tutti i sovranismi che prendono spunto dall’egregio successo creatosi negli Usa, con l’elezione a Presidente di Donald Trump, di cui Bannon è stato abilissimo stratega ed ideologo Segui su affaritaliani.it

pace fiscale a rischio flop - l'incasso potrebbe calare a un miliardo : La speranza è di recuperare almeno 3 miliardi di euro. Il timore è che si scenda di gran lunga sotto il miliardo. Soltanto la prossima settimana i tecnici del ministero dell'Economia presenteranno a Giovanni Tria e al suo sottosegretario Massimo Bitonci le simulazioni definitive sugli incassi con la Pace fiscale. Ma all'interno della maggioranza giallo-verde è già forte ...

Condoni - Cgia : “Inutili : in 45 anni solo 131 - 8 miliardi allo Stato. La pace fiscale rischia di non produrre il gettito atteso” : “Negli ultimi 45 anni i Condoni fiscali hanno fruttato all’erario 131,8 miliardi di euro. Una somma importante, ma irrisoria se paragonata ai numeri dell’evasione fiscale, che secondo i dati del Ministero sottrae allo Stato 110 miliardi di euro all’anno“. I Condoni, in altre parole, servono a fare cassa, ma non a controbilanciare gli effetti negativi dell’evasione. A dirlo è la Cgia di Mestre, che mette in ...