La minaccia dei mercati | se si sfora il 2% sarà la fine

L'ambasciatore Ofer Sachs : 'Israele è uno dei paesi più minacciati dal cybercrime' : Oggi il governo, il settore privato, le multinazionali, lavorano insieme per trovare le migliori soluzioni, per la sicurezza del Paese e per creare altre attività per sviluppare la nostra economia' ...

L'audio choc di Casalino che minaccia l'epurazione dei tecnici del MEF : Audio choc di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. "Se non si trovano i soldi per il reddito di cittadinanza, noi del Movimento 5 stelle per tutto il 2019 ci dedicheremo a far fuori ...

L'audio di Casalino che minaccia epurazione dei tecnici del MEF : Roma, 22 set., askanews, - Ecco L'audio del portavoce del governo, Rocco Casalino, con l'invettiva contro i funzionari del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze,. Non si sa da dove sia uscita ...

[Il retroscena] "Pronti alla mega vendetta - faremo fuori tutti gli uomini di Tria". La minaccia dei Cinque Stelle ai dirigenti del ministero ... : ... nel 2019 faremo fuori, sic, tutti questi signori del Mef, il ministero dell'economia e della finanza ndr, che dicono no ai tagli e non ci mettono a disposizione 10 miliardi per il reddito di ...

Himalaya - lo scioglimento dei ghiacciai minaccia il pianeta : Un'economia assetata e cieca che mette a rischio la biodiversità e compromette l'ecosistema, non soltanto in Asia. Quello che comincia a essere chiaro è che le implicazioni ambientali scavalcano il ...

UNICEF : il futuro dei bambini minacciato da fenomeni meteo estremi : Secondo l’UNICEF, il futuro dei bambini è sempre più minacciato dai fenomeni meteo estremi come inondazioni, incendi, ondate di calore e siccità. Le inondazioni in India, gli incendi negli Stati Uniti, le ondate di calore e la conseguente siccità aggravano le situazioni di crisi umanitaria “di cui i bambini pagano il prezzo più alto“, ha dichiarato Ted Chaiban, direttore UNICEF. I fenomeni climatici estremi possono contribuire ...

Nauru - la minuscola isola del Pacifico diventata “prigione” per centinaia di rifugiati dell’Australia : incombe la minaccia dei cambiamenti climatici : Dalla forma di una nocciolina e più piccola degli aeroporti di alcune grandi città, l’isola di Nauru, nel Pacifico ha una storia insolita. Grazie ai ricchi giacimenti di fosfato, un tempo gli 11.000 abitanti di Nauru erano tra le persone più benestanti sulla Terra. Ma quando gran parte del fosfato era già stato depredato, Nauru ha dilapidato la sua ricchezza con investimenti sbagliati. Questo ha fatto sì che l’isola si mettesse alla ricerca di ...

Salah minaccia di lasciare la Nazionale egiziana per il “troppo affetto” dei tifosi : Mohamed Salah asfissiato dall’amore dei tifosi dell’Egitto che causano però diversi problemi al calciatore Incredibile ma vero, Mohamed Salah ha dato mandato ai suoi avvocati per muoversi relativamente a misure di sicurezza da prendere contro l’eccessivo affetto dei tifosi egiziani. Alcuni di questi, durante il ritiro dell’Egitto, sono riusciti a disturbare il sonno del calciatore addirittura arrivando a bussare ...

Violenze sui minori - le bugie degli adulti che minacciano i diritti dei bambini : Un bambino abusato sessualmente dal padre durante gli incontri in una Casa Famiglia finalizzati “a recuperare le relazioni familiari” perché il suo racconto delle Violenze commesse dal padre “non aveva avuto riscontri”, un altro, Federico Barakat, ucciso nel 2009 durante gli incontri “protetti” nella sede del servizio sociale di San Donato Milanese (la madre Antonella Penati accusata di Pas, ha fondato ...

Vi ricordate il commissario Oettinger? Ora minaccia "gravi sanzioni all'Italia" in caso di mancato pagamento dei contributi Ue : Vi ricordate il commissario Gunther Oettinger? Lo scorso 29 maggio una sua uscita aveva fatto scalpore: "i mercati insegneranno agli italiani a votare", aveva detto durante un'intervista a Deutsche Welle, scatenando polemiche feroci da parte di tutto il mondo politico italiano e non solo. Ora il commissario Ue per il bilancio e le risorse umane torna ad attaccare l'Italia, stavolta in merito all'ipotesi di non pagare i 20 miliardi di contributo ...

Guerra dei dazi - Cina contro Usa : “Apple maggiore vittima”/ Perché la minaccia è un'arma a doppio taglio : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:00:00 GMT)

GUERRA DEI DAZI - CINA minaccia USA : “APPLE MAGGIORE VITTIMA”/ Cambiano misure per 16 miliardi di prodotti : GUERRA dei DAZI, CINA MINACCIA Usa: “APPLE MAGGIORE vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Guerra dei dazi - Cina minaccia Usa : “Apple maggiore vittima”/ “Vogliono fare affari qui? Condividano profitti” : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:23:00 GMT)

Vaccini obbligatori "congelati" per un anno? No dei medici - Burioni minacciato : Così il variopinto e rumoroso mondo dei no vax viene blandito contro ogni elementare evidenza non solo di scienza, ma di civiltà. E' arrivato il momento in cui occorre mobilitarsi per difendere il ...