: UFFICIALE: La Germania ospiterà UEFA #EURO2024 ???? - UEFAcom_it : UFFICIALE: La Germania ospiterà UEFA #EURO2024 ???? - SkySport : #UltimOra #Calcio? ?? La #Germania ospiterà gli #Europei del 2024 #SkySport - uefachampionsIT : -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Sarà laa organizzare i Campionatidi Calcio del. Lo ha annunciato il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin. Al torneo parteciperanno 24 selezioni nazionali per un totale di 51 partire che si disputeranno in dieci stadi tedeschi. La candidatura tedesca ha superato quella presentata dalla Turchia. L'ultimo evento calcistico di rilievo organizzato dallae' stato il Mondiale del 2006.