“La Germania ha speso 70mila marchi per la mia formazione | io le ho dato 700mila euro di

(Di giovedì 27 settembre 2018) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’pa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono un italiano emigrato e inho raggiunto obiettivi che nel mio Paese non avrei neanche potuto immaginare. Sono partito davvero con una valigia di cartone, mezza vuota e con gli angoli di latta. Ho lasciato l’Italia prima di diventare maggiorenne per evitare il servizio militare, oggi ho 63 anni e 6 mesi. Avevo con me solo due pullover, due pantaloni e un po’ di biancheria intima. Poi due scarpe e un giubbino di finta pelle. E 50mila lire frutto dei miei risparmi del lavoro in nero nei cantieri. Avevo una licenza media presa alle serali di Teano e in tasca un biglietto di ...