La gaffe del ministero dello Sviluppo economico | convocato il sindaco sbagliato di Genova

Giancarlo Magalli e la gaffe sugli infermieri : l'associazione nazionale chiede le scuse del conduttore : FUNWEEK.IT - Guai per Giancarlo Magalli dopo la gaffe commessa a Domenica In su infermieri e operatori socio-sanitari. Il presentatore e l'ospite in studio avrebbero generalizzato sul ruolo...

Giancarlo Magalli e la gaffe sugli infermieri : l'associazione nazionale chiede le scuse del conduttore : FUNWEEK.IT - Guai per Giancarlo Magalli dopo la gaffe commessa a Domenica In su infermieri e operatori socio-sanitari. Il presentatore e l'ospite in studio avrebbero generalizzato sul ruolo degli OSS ...

Giancarlo Magalli e la gaffe sugli infermieri : l'associazione nazionale chiede le scuse del conduttore : Guai per Giancarlo Magalli dopo la gaffe commessa a Domenica In su infermieri e operatori socio-sanitari. Il presentatore e l'ospite in studio avrebbero generalizzato sul ruolo degli OSS dicendo che ...

gaffe nella prima puntata del Grande Fratello Vip : c’entrano Le Donatella : La Gaffe della prima puntata del Grande Fratello Vip riguarda Le Donatella Grande Gaffe nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip. In questa prima serata, i concorrenti hanno già forse commesso un errore. Sappiamo solo noi telespettatori che Le Donatella, Walter Nudo e Maurizio Battista hanno iniziato ieri sera il reality andando a […] L'articolo Gaffe nella prima puntata del Grande Fratello Vip: c’entrano Le Donatella ...

Grande Fratello Vip : la gaffe di Ilary Blasi con Ivan Cattaneo! “Drizza l’orecchio - almeno quello” Guarda il VIDEO della gaffe : E’ cominciato questa sera il Grande Fratello Vip, con l’ingresso in casa di una serie di concorrenti, più o meno noti L'articolo Grande Fratello Vip: la gaffe di Ilary Blasi con Ivan Cattaneo! “Drizza l’orecchio,almeno quello” Guarda il VIDEO della gaffe proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez ammette la gaffe : “Ho chiamato Ignazio col nome del mio ex” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da Caterina Balivo: l’argentina svela la gaffe Cecilia Rodriguez non ha problemi ad ammettere la verità. Da sempre schietta e sincera, la sorella di Belen ha ammesso di aver chiamato Ignazio Moser, il suo attuale fidanzato, con il nome dell’ex. Una gaffe che l’argentina ha rivelato a Vieni da me, […] L'articolo Cecilia Rodriguez ammette la gaffe: “Ho chiamato Ignazio col nome del ...

Mara Venier signora della domenica tra lacrime - rimproveri e gaffe : La cronaca nera Il penultimo segmento è dedicato alla cronaca. Mara Venier affronta il caso di Marco Vannini , il ventenne ucciso a casa della fidanzata Martina in circostanze poco chiare , la madre ...

LAPSUS SALVINI AD ATREJU : “DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO...”/ Video - Mentana lo riprende dopo la gaffe : ATREJU 2018, SALVINI “Con Berlusconi solo accordi locali”. Ultime notizie, sul sindaco di Roma, Virginia Raggi, il ministro dell'interno sottolinea “Mi aspettavo di più”(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:38:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Il rapper "innamorato" di Gigi Hadid : la gaffe della moglie su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Le gaffe di Toninelli e il santino di Conte Palazzo - vota il peggio della settimana : Il premier a Porta a Porta con l'immagine di Padre Pio e il ministro delle infrastrutture dal barbiere. E poi le cene del Pd, le merende di Salvini e il fungo di Trump. Scegliete la vostra dichiarazione preferita

Macron - si dimette il ministro dell'Interno Collomb. gaffe sulle porcellane al negozio dell'Eliseo : Collomb è sempre stato iscritto al partito socialista e ha cominciato ad avvicinarsi a Macron quando questi era ministro dell'Economia nel governo della gauche di François Hollande, per poi uscire ...

Dimenticato e… multato - Darmian beccato dalla Polizia Municipale : che gaffe per il difensore dello United [FOTO] : Il difensore del Manchester United ha parcheggiato la sua Bentley in sosta vietata, trovando al suo ritorno una bella multa Non è certamente un buon periodo per Matteo Darmian, difensore del Manchester United che in questa stagione sta trovando poco spazio. L’ex Torino non gioca dalla prima partita di Premier League, novanta minuti e poi il buio, retrocedendo nelle gerarchie di Mourinho. Come se non bastasse, Darmian ha dovuto fare i ...

I cento giorni del ministro dei Trasporti gaffeur che era nato 'istituzionale' : ... oggi alle prese con il caso Genova " con tensione intragovernativa sulla nomina del commissario " ma a quei tempi orgoglioso di mostrare al mondo la faccia impegnata sulle carte preliminari alla ...

I cento giorni del ministro dei Trasporti gaffeur che era nato “istituzionale” : Roma. Era concentrato (e se lo diceva da solo in un post con foto che lo ritraeva più basìto che assorto), l’allora capogruppo al Senato Danilo Toninelli, poi ministro delle Infrastrutture del primo governo gialloverde, oggi alle prese con il caso Genova – con tensione intragovernativa sulla nomina