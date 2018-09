La fotografia computazionale non ci farà sbagliare più una foto

wired

(Di giovedì 27 settembre 2018) (: 9to5Mac) Quando la macchinagrafica diventa più brava del suo padrone. Potrebbe essere questo lo slogan della, che adesso fa un ulteriore passo in avanti.unainfatti diventa sempre più difficile. Questa volta parliamo di Apple, ma state sicuri che a breve i progressi di tutto il settore dei produttori di smartphone – che stanno pescando a piene mani nel mondo dell’intelligenza artificiale – non mancheranno La principale novità della nuova generazione di iPhone (i modelli Xs e Xs Max) è lacamera. E i due elementi più importanti della nuovacamera sono iricettori del sensore e il nuovo Smart Hdr. Quest’ultimo reso possibile dal processore A12 Bionic e dalla rete neurale (il “neural engine“) addestrata e utilizzata da Apple, come vedremo tra un attimo. L’effetto, secondo le ...