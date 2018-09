La Formula E in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset fino al 2023

Formula E – Mediaset trasmetterà il mondiale in esclusiva per le prossime 5 stagioni : Mediaset: mondiale Formula E in esclusiva per le prossime 5 stagioni. Fino 2023, in diretta e in Hd nell’offerta in chiaro Per le prossime cinque stagioni lo spettacolare mondiale di automobilismo Formula E con E-Prix in diretta su circuiti urbani delle più grandi città del mondo continuerà ad essere trasmesso in esclusiva dalle reti Mediaset. Lo rende noto il gruppo di Cologno Monzese, precisando di aver siglato un accordo ...