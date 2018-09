La Fondazione San Patrignano acquisisce le opere di nuovi grandi artisti ed espone al

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha consegnato 22 borse di studio a studenti dell'Università di Perugia per un totale di quasi 50.000 ... : ... sono iscritti ai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia, così ripartiti: 5 a Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione; 4 a Scienze Farmaceutiche; 1 a Ingegneria; 1 a Economia;...

Nuovo appuntamento del ciclo 'La Fondazione Alessandro Volta incontra' : Nuovo appuntamento con "La Fondazione Alessandro Volta incontra", il ciclo di conferenze aperto al grande pubblico su scienza, letteratura, arte e musica. 'La Fondazione Alessandro Volta incontra' con Salute allo Specchio Venerdì 7 settembre alle 18.30 alla Pinacoteca Civica di Como la professoressa Valentina Di ...

A San Giuliano la rievocazione storia della Fondazione di Macerata : Ma non mancheranno come tradizione le bancarelle della fiera, i fuochi d'artificio, e persino le majorette e gli spettacoli teatrali in dialetto. «Abbiamo indagato sulla lapide presente nel cortile ...

Compagnia San Paolo elegge il nuovo segretario della Fondazione : Teleborsa, - Il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo , presieduto da Francesco Profumo, ha nominato, all'unanimità Alberto Anfossi nuovo segretario Generale della fondazione Torinese. ...

Compagnia San Paolo elegge il nuovo segretario della Fondazione : Il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo , presieduto da Francesco Profumo, ha nominato, all'unanimità Alberto Anfossi nuovo segretario Generale della fondazione Torinese. Succederà a ...

Sci : Zaia - per Mondiali Cortina 2021 ottimo lavoro di Alessandro Benetton e Fondazione : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – ‘I Mondiali di Sci Alpino 2021 costituiscono un importante appuntamento per i quali ci stiamo preparando al meglio. Alessandro Benetton sta portando avanti con la Fondazione Cortina 2021 un ottimo lavoro: in questi mesi ha messo in sicurezza il progetto costruendo in primo luogo una bella squadra, costituita da persone del territorio animate da una professionalità e una passione che gli organismi ...

Sci : Zaia - per Mondiali Cortina 2021 ottimo lavoro di Alessandro Benetton e Fondazione : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – ‘I Mondiali di Sci Alpino 2021 costituiscono un importante appuntamento per i quali ci stiamo preparando al meglio. Alessandro Benetton sta portando avanti con la Fondazione Cortina 2021 un ottimo lavoro: in questi mesi ha messo in sicurezza il progetto costruendo in primo luogo una bella squadra, costituita da persone del territorio animate da una professionalità e una passione che gli organismi ...

Sci : Zaia - per Mondiali Cortina 2021 ottimo lavoro di Alessandro Benetton e Fondazione : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - “I Mondiali di Sci Alpino 2021 costituiscono un importante appuntamento per i quali ci stiamo preparando al meglio. Alessandro Benetton sta portando avanti con la Fondazione Cortina 2021 un ottimo lavoro: in questi mesi ha messo in sicurezza il progetto costruendo in p

La moglie di Alessandro Profumo defenestrata dalla Fondazione Eni Enrico Mattei : Sabina Ratti non sarà riconfermata nel consiglio della Feem. A deciderlo, a causa dei pessimi rapporti con i ricercatori, è stato il numero uno di Eni Claudio Descalzi

Mercatini a Km 0 nei quartieri San Lorenzo e Musicisti - RiFondazione rilancia la proposta : Segreteria politica Partito della Rifondazione Comunista Francavilla Fontana Qui di seguito il testo della mozione: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI Mercatini A KM "0" Premesso che L'art. 1, comma ...