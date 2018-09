La difesa è legittima | la sproporzione è un caso limite

Legittima difesa - blitz di Grasso fa allungare i tempi : ddl dovrà essere discusso in commissione e pure in Aula : Si allungano i tempi per il disegno di legge sulla Legittima difesa dopo il blitz di Pietro Grasso in commissione Giustizia del Senato. L’ex presidente del Senato e ora parlamentare di Leu ha infatti raccolto le firme necessarie per chiedere che il testo sia esaminato in sede referente e non più in sede redigente come prevede il nuovo regolamento (di cui fu promotore lo stesso Grasso circa un anno fa). Che cosa significa? Che il ...

Omicidio Ciro Esposito - Cassazione conferma 16 anni per De Santis : "Non fu legittima difesa" : Si chiude in via definitiva il processo a carico di Daniele De Santis: confermata dalla Cassazione la condanna a sedici anni di reclusione, rigettata la legittima difesa presentata al centro del ricorso della difesa del supporter giallorosso.

Legittima difesa - la Lega spinge. Ma i Cinque Stelle : "Invotabile" : Al ministro dell'Interno, infatti, non è parso vero di trovare nella cronaca di queste ore nuovi argomenti a suo sostegno: 'Avete visto che è successo a Lanciano? È urgente una legge sul sacrosanto ...

Decreto sicurezza - hanno paura 2 italiani su 3. "difesa sempre legittima" : Il sondaggio: il 73% ritiene giusto usare le armi contro i banditi. A essere considerati più pericolosi sono gli immigrati dell'Est Europa

Salvini : legittima difesa diventi legge - competenza del Parlamento : Roma – “Il diritto alla legittima difesa e’ un sacrosanto diritto”, ma non e’ nel decreto Salvini perche’ “e’ competenza del Parlamento”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, ospite della trasmissione Quarta repubblica. “Io- aggiunge- faro’ di tutto perche’ entro la fine dell’anno sia riconosciuto il diritto alla legittima difesa”. L'articolo Salvini: legittima ...

Legittima difesa - la Lega accelera sulla legge ma il M5s chiede garanzie : I pentastellati vogliono un rafforzamento del reato di eccesso colposo per evitare episodi di giustizia fai-da-te. Il testo potrebbe approdare in Aula a novembre

Salvini : urge legge su legittima difesa : 0.02 "Avete visto cos'è successo a Lanciano (Chieti Ndr) dove 4 rapinatori si sono introdotti in casa di due anziani mandando all'ospedale e tagliando il lobo dell'orecchio a lei per avere la combinazione del bancomat e della cassaforte? Bianchi, neri, gialli, rossi o verdi, devono marcire in galera". Così il ministro Salvini alla Festa della Lega a Pradamano (Udine)."urgente una legge sul sacrosanto diritto alla legittima difesa. Non si può ...

La sceriffa leghista entra al Viminale : "Legittima difesa e zero clandestini" : I suoi avversari politici la chiamavano "la ragazzetta". Ma nel 2016 era stato il primo sindaco leghista a conquistare una città Toscana, vincendo le elenzioni nel Comune di Cascina, in provincia di Pisa, da sempre baluardo rosso. E ora Matteo Salvini l'ha voluta tra i sei componenti del suo staff, come consigliere per il programma di governo e l'attività parlamentare. Si chiama Susanna Ceccardi e ha già le idee chiare, come si capisce ...

Lodi - oste sparò a ladro : rinviato a giudizio/ Eccesso colposo di legittima difesa : "Cosa dovevo fare?" : Lodi, oste sparò a ladro: rinviato a giudizio. Ultime notizie, processo per Eccesso colposo di legittima difesa: Mario Cattaneo, "che cosa dovevo fare?"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:25:00 GMT)

Legittima difesa - Patrizia De Blanck : "Ho comprato un'arma"/ “Meglio un bel processo che un funerale” : Legittima difesa, Patrizia De Blanck: "Ho comprato un'arma". Ultime notizie, il personaggio tv rivela a Storie Italiane: “Meglio un bel processo che un funerale”(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Legittima difesa : Gaetti - tema complesso - no a corsa alle armi : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "La Legittima difesa ci può stare, quello che non può starci, dal mio punto di vista, è la corsa all'acquisto di armi. Io non sono un tecnico di questo argomento, ma penso che bisognerà scrivere una norma che permetta a una persona di difendersi in determinati contesti