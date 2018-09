La città invecchia | emorragia di studenti

ilgiornaledivicenza

: Livorno, una città senza più bambini: si spopola e invecchia troppo in fretta - Cronaca - il Tirreno - samueleippia : Livorno, una città senza più bambini: si spopola e invecchia troppo in fretta - Cronaca - il Tirreno - paolofiorenzani : Livorno, una città senza più bambini: si spopola e invecchia troppo in fretta - Cronaca - il Tirreno - giulia1250 : @LaSociofobica @AlessandraD_C Ecco.appunto.qst è una la lotta continua Mutuo.compri casetta fuori città.vuoi viver… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) ... come potrà il sistema industriale diventare strategico per orientare la formazione scolastica e universitaria? «Prima dell'alternanza scuola-lavoro c'era molta difficoltà nel far incontrare il mondo ...