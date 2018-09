“La Città del Futuro” | privati e Istituzioni Pubbliche insieme per lo sviluppo urbano

BELLUNO/ Tra le Dolomiti “La Città splendente” - patrimonio dell’UNESCO (Linea Verde Life) : BELLUNO, questa splendida città di 36mila abitanti sorge tra le Dolomiti ed è un piccolo gioiello del nostro paese. Verrà presentata durante il programma Linea Verde Life.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Inquinamento atmosferico - Corte conti Ue : “La salute dei cittadini non è sufficientemente protetta” : Ogni anno, l’Inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte dei decessi prematuri e “le ...

Di Battista : “La Lega restituisca fino all’ultimo centesimo - sono soldi dei cittadini : Di Battista: “La Lega restituisca fino all’ultimo centesimo, sono soldi dei cittadini La Lega “deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente… L'articolo Di Battista: “La Lega restituisca fino all’ultimo centesimo, sono soldi dei cittadini proviene da Essere-Informati.it.

Manovra - Salvini : “Primi passi verso reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...

STARBUCKS MILANO : TUTTI IN CODA PER UN CAFFÉ/ Ultime notizie - il sindaco Sala “La nostra una città attrattiva” : STARBUCKS apre a MILANO: il tempio del caffè in Italia. Oggi l’evento esclusivo riservato a pochissimi invitati, domani l’apertura al grande pubblco(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:07:00 GMT)

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa Nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...

Milan-Roma - giallorossi in campo con la terza maglia : “La storia della Città Eterna è il tema centrale” : La società del presidente Pallotta utilizzerà nell’anticipo della terza giornata di serie A la terza maglia La Roma e la Nike lanciano la nuova terza maglia per la stagione 2018-2019. Il kit, il cui colore principale è il giallo, sarà indossato dalla squadra di Di Francesco per la prima volta in Milan-Roma, in programma questa sera alle 20.30 a San Siro. “L’ineguagliabile ricchezza della storia della Città Eterna è il ...

Viadotto Morandi - il sindaco di Genova : “La Città vuole un ponte di altissima qualità il più in fretta possibile” : ‘‘La ricostruzione la deve fare Autostrade perché sono loro i concessionari fino a quando non c’è una nuova legge che dice che deve farla qualcun altro, noi aspettiamo quello che ci dirà il Governo”: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in un’intervista a Rtl 102.5. Sul progetto presentato da Renzo Piano, Bucci spiega che ”anche su quello, li mettiamo tutti insieme intorno un tavolo e li facciamo ...

Glifosato a colazione - tracce nei cereali/ M5s dopo sentenza Monsanto : “La salute dei cittadini va tutelata” : Glifosato a colazione, tracce nei cereali. M5s all'attacco dopo la sentenza contro la multinazionale Monsanto: “La salute dei cittadini va tutelata”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Allegri : “La Città si rialzerà” : “Un Ponte che percorrevo spesso lungo la strada per casa; un pensiero alle vittime e ai loro familiari. E alla città di Genova, che si rialzerà anche questa volta”. E’ il tweet dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che in auto transitava sul viadotto Morandi per raggiungere la sua città, Livorno.L'articolo Crollo Ponte Genova, Allegri: “la città si rialzerà” sembra essere il primo su ...

Genova – Crollo ponte Morandi - il messaggio di Mancini : “La Città non merita tutto questo” : Il messaggio social di Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana di calcio, dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova Disastro a Genova: è crollato questa mattina il ponte Morandi, un viadotto di circa 50 metri. Fino ad ora, il bilancio è di 11 vittime, tra cui ci sarebbe anche un bambino, ma i soccorritori stanno ancora lavorando tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti ed altre eventuali vittime. Domenico Criscito ha raccontato di ...

“La Città di Iga assume ninja” : arrivano richieste da tutto il mondo - ma l’annuncio è falso : Il sindaco della città giapponese di Iga è stato costretto a convocare una conferenza stampa per smentire la notizia secondo cui la sua città stava cercando di assumere dei ninja con uno stipendio di circa 73mila euro all’anno. tutto è nato dall'erronea interpretazione di un'intervista, ma intanto sono arrivate candidature da 14 nazioni, Italia compresa.Continua a leggere