La Cina ha cambiato il nome di un fiume | troppo arabo

Napoli - le verità di Hamsik : “volevo fare il tennista - Nadal il mio idolo! Cina ? Mi avrebbe cambiato la vita ma…” : Marek Hamsik svela un particolare retroscena sulla sua passione per il tennis e il suo idolo Rafa Nadal : successivamente il capitano del Napoli parla del suo possibile trasferimento in Cina A volte le carriere di alcuni sportivi si decidono in base ad una scelta, spesso fatta da bambini, quella legata al classico ‘cosa vuoi fare da grande?’. Marek Hamsik , uno dei migliori centrocampisti del calcio moderno, nonchè capitano del ...

Napoli - Hamsik : 'Andare in Cina mi avrebbe cambiato vita ma sono felice di essere rimasto' : 'Ancelotti mi ricorda, per la gestione personale, mister Reja -prosegue il 31enne slovacco ai microfoni di Sky Sport-. È una persona eccezionale e ci aiuterà a esprimere le nostre migliori qualità, ...

Hamsik spiega la scelta di restare al Napoli : “la Cina mi avrebbe cambiato la vita ma…” : Marek Hamsik ha detto no ad una proposta altisonante pervenuta dalla Cina per restare a Napoli ad inseguire il sogno scudetto “Ancelotti mi ha chiamato tante volte mentre ero in Slovacchia e mi ha detto che mi voleva in squadra. Sono contento di questo e anche di essere rimasto. Stiamo lavorando benissimo, sereni, e ieri abbiamo fatto una bella partita. Andare in Cina mi avrebbe cambiato la vita, non mi nascondo e ho detto che mi ...