huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'La chirurgia fatta male è l'unica che si nota. Se ti operi il naso, ti devono dire: come sei carina, hai cambiato tagl… - Camy30897907 : RT @HuffPostItalia: 'La chirurgia fatta male è l'unica che si nota. Se ti operi il naso, ti devono dire: come sei carina, hai cambiato tagl… - HuffPostItalia : 'La chirurgia fatta male è l'unica che si nota. Se ti operi il naso, ti devono dire: come sei carina, hai cambiato… - arzyncampo54 : Mirella ce l’ha fatta: ieri in Chirurgia il saluto per la sua nuova vita (da pensionata… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) "Per quanto riguarda lal'Italia è un riferimento mondiale". Marco Klinger, responsabile 63enne dell'unità operativa diPlastica dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, non ha dubbi. Il 1° ottobre, a Chicago, terrà un discorso davanti a 9mila colleghi provenienti da tutti i paesi del mondo. Nella lezione - racconta al Corriere della Sera - gli interesserà fare arrivare il suo messaggio di uguaglianza: "La vecchietta povera che ha perso un seno per un tumore vale quanto la contessa che viene a rifarsi le tette". Sono diverse le scoperte italiane che hanno cambiato completamente il modo di vedere laestetica mondiale e molte sono sue.Io ho scoperto che se prelevi il grasso del paziente lo centrifughi e lo metti nelle cicatrici da ustioni i tessuti si rigenerano e i visi recuperano la mimica. È stato uno dei lavori ...