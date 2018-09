Kristen Bell di Veronica Mars fuma erba e si difende dalle critiche | “La cannabis mi

Confermato il cast della nuova serie di Veronica Mars - insieme a Kristen Bell tornano tutti i protagonisti : Dopo l'annuncio ufficiale da parte di Kristen Bell, arrivano anche le prime conferme sul cast della nuova serie di Veronica Mars prodotta da Hulu. In una settimana già molto entusiasmante per i fan della serie, che hanno assistito alla conferma dell'arrivo di nuovi episodi dello show da parte della protagonista, ad aggiungere dettagli sulla produzione in cantiere per Hulu è ora il creatore Rob Thomas. Lo showrunner ha rivelato che molti ...

Ufficiale una nuova serie di Veronica Mars - l’annuncio di Kristen Bell : “Ne faremo un’altra” (video) : I rumors su una nuova serie di Veronica Mars si sono diffusi qualche mese fa generando enormi aspettative tra i fan della Bella detective e ora Kristen Bell ha confermato via Twitter che sta già lavorando al progetto. L'attrice ha annunciato in un video, apparso giovedì 20 settembre sul suo profilo Twitter, che tornerà a vestire i panni della volitiva investigatrice, confermando di fatto ciò che aveva già anticipato EW lo scorso agosto, ...

Veronica Mars - in progetto la serie revival con Kristen Bell : L’ondata di revival nostalgici nel mondo della serie tv americane non accenna a ferMarsi. Ultima in ordine di tempo è Veronica Mars, serie adolescenziale-investigativa andata in onda per tre stagioni dal 2004 al 2007: la protagonista del titolo, interpretata da Kristen Bell, era una studentessa dal forte intuito che si improvvisava investigatrice privata per risolvere piccoli casi ma soprattutto per chiarire la scomparsa della sua ...

