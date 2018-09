Kevin Durant | Io miglior difensore NBA? Non mi votano perché mi odiano'

NBA – Kevin Durant pronto a volare a Los Angeles? Dai social arriva la dichiarazione d’amore : “andrei in questo istante” : Kevin Durant esprime la sua voglia di giocare a Los Angeles: dopo il trasferimento di LeBron James nella ‘Città degli Angeli’, anche ad un altro campione NBA fa gola la metropoli californiana Los Angeles sembra negli ultimi tempi essere diventata al ‘città dei balocchi’ per i free agent NBA. Dopo il recente trasferimento di LeBron James e la ‘ dichiarazione d’amore’ di Kawhi Leonard nei confronti ...

NBA - l'ultima di Kevin Durant sui social : sogna di giocare a Los Angeles : "Aaron Donald è uno degli atleti più impressionanti che ci siano oggi in qualsiasi sport. Andrei a giocare nei Rams in questo stesso istante LOL", ha scritto Durant dal suo account @easymoneysniper, ...

NBA – Walt Frazier attacca Kevin Durant : “vicino al suo nome ci sarà per esempre un asterisco - vi spiego perchè” : Walt Frazier ha elogiato il talento di Kevin Durant , paragonandolo a quello di LeBron James, ma aggiungendo un ‘ asterisco virtuale’ al fianco del suo nome dopo il passaggio agli Warriors L’NBA attuale è la lega dei ‘Superteam’, squadre che riuniscono diversi campioni di alto livello per provare a puntare al tanto agognato anello. Quello di costruire una franchigia basandosi su 3 o più top player sembra ...

NBA - Enes Kanter mette tutti nel mirino : LeBron James - Kevin Durant e pure Erdogan : Siamo il Paese numero uno al mondo per numero di giornalisti incarcerati: vuol dire che in Turchia non c'è libertà di stampa. Se mai dovessi tornarci, sarebbe l'ultima volta che sentereste parlare di ...