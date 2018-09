Kavanaugh | parla l’accusatrice Ford | «Ha provato a violentarmi | pensavo mi uccidesse»

corriere

(Di giovedì 27 settembre 2018) L’audizione in Senato di Christine Blasey, mentre continuano ad emergere denunce: un’altra donna dichiara che in gioventù il futuro giudice la assalì ubriaco su uno yacht. Trump non esclude di «cambiare idea» sulla nomina per la Corte Suprema