Katy Perry e Orlando Bloom | il red carpet ufficializza il ritorno di fiamma

Katy Perry e Orlando Bloom ufficialmente una coppia - foto dal primo red carpet insieme per una giusta causa : Per la prima volta da quando è iniziata la loro travagliata relazione, Katy Perry e Orlando Bloom hanno calcato un red carpet insieme, ufficialmente come una coppia. Teatro della loro prima uscita ufficiale dopo oltre due anni di relazione, contrassegnata da diversi allontanamenti, è stato il "Gala for the Global Ocean" del 26 settembre a Monte Carlo, l'evento evento organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II per promuovere la tutela ...

Orlando Bloom e Katy Perry - l’amore è di nuovo ufficiale (e reale) : Orlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte Carlo GalaOrlando Bloom e Katy Perry al Monte ...

Katy Perry e Orlando Bloom : il primo red carpet dopo essere tornati insieme : Belli e innamorati The post Katy Perry e Orlando Bloom: il primo red carpet dopo essere tornati insieme appeared first on News Mtv Italia.

Spice Girls - reunion anche senza Victoria : Katy Perry al suo posto? : La reunion delle Spice Girls , tanto attesa dai fan di tutto il mondo, si farà, anche senza la presenza di una componente assolutamente iconica come Victoria Adams in Beckham . Lo ha rivelato Mel B , ...

Il nuovo album di Katy Perry è già in cantiere - un ritorno alle origini per dimenticare il flop di Witness? : Il nuovo album di Katy Perry è già in lavorazione e la popstar ci tiene a comunicarlo al suo pubblico via Instagram. Appena concluso il Witness World Tour in giro per il mondo, la popstar è tornata in studio di registrazione per porre le basi di una nuova era discografica, nell'auspicio che sia più fortunata dell'ultima. L'album Witness può pacificamente definirsi un mezzo flop. Di sicuro le vendite del disco (meno di un milione di copie ...

Katy Perry : «Perché il mio cuore è spezzato» : L’articolo è tratto dal numero 35 di Vanity Fair in edicola fino al 5 settembre 2018. Sono le 15 in punto, e sto aspettando all’angolo fra Boulevard Saint-Germain e Rue Saint-Benoît, nel sesto arrondissement di Parigi. Katy Perry, popstar internazionale e mia amica meno puntuale in assoluto, è in ritardo di mezz’ora al nostro appuntamento per pranzo al Café de Flore, e il pensiero che stasera potrei perdere il volo di ritorno per New York ...

Céline Dion mentre insegna a Katy Perry come fare il “chest slap” è semplicemente fantastica : Un momento EPICO <3 The post Céline Dion mentre insegna a Katy Perry come fare il “chest slap” è semplicemente fantastica appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry torna sul famoso nudo di Orlando Bloom in Sardegna e spiega perché si era spogliato : Ehm ehm The post Katy Perry torna sul famoso nudo di Orlando Bloom in Sardegna e spiega perché si era spogliato appeared first on News Mtv Italia.

Da Joe Jonas a Katy Perry - tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato : tutte le star che stanno danno il loro sostegno a Demi Lovato, ricoverata in ospedale Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata incosciente nella sua abitazione. Le notizie che circolano sul web parlano di overdose, ma ancora niente è certo, visto che la sua famiglia ha dichiarato che alcune affermazioni in […] L'articolo Da Joe Jonas a Katy Perry, tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato proviene da ...

Orlando Bloom - presto un figlio da Katy Perry? : Sarà che il ritrovato amore con Katy Perry procede a gonfie vele, sarà che con Flynn, avuto da Miranda Kerr, il rapporto è speciale, certo è che Orlando Bloom adora essere padre e non gli dispiacerebbe allargare la famiglia. La rivelazione, su Instagram, tramite la funzione «Ask Me Anything», che permette ai follower di chiedere qualsiasi cosa. Chissà se la cantante, che da pochi mesi è tornata al suo fianco, è dello stesso avviso. I due, come ...

Katy Perry : il fidanzato Orlando Bloom vorrebbe diventare ancora papà : Novità in arrivo? The post Katy Perry: il fidanzato Orlando Bloom vorrebbe diventare ancora papà appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry - depressa per l'insuccesso di "Witness" : Non è stato un 2018 molto soddisfacente per Katy Perry , la pop star che ha trovato successo nel 2008 con 'I Kissed a Girl'. A quanto sembra non è bastato il calore dei fan e i tour in giro per il ...