Juventus | Ronaldo | 1 turno di squalifica Allegri respira

Juventus-Bologna - Allegri : “Stasera avrei voluto togliere Ronaldo - il turnover è obbligatorio” : La Juventus continua la sua marcia verso l’ottavo scudetto consecutivo. La vittoria contro il Bologna di stasera è la sesta su sei gare di campionato. Nel dopo gara, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi calciatori: “Nel primo tempo la squadra ha fatto bene, si è mostrata responsabile e matura e non ha avuto presunzione. Questo è un bel segnale. Il primo tempo è ...

Juventus - Allegri insiste sul tandem Dybala-Ronaldo : portoghese sempre in campo finora : La Juventus in queste prime cinque giornate si sta confermando squadra schiacciasassi, riuscendo a superare tutti gli ostacoli che le si sono presentati davanti finora. Troppo evidente la superiorità dei bianconeri, che non hanno neanche bisogno di regalare spettacolo per avere la meglio sugli avversari: è stato così a Frosinone, lo è stato in casa contro il Sassuolo, ma anche in Champions League contro il Valencia non è andata tanto ...

Cristiano Ronaldo imprescindibile per la Juventus : titolare anche col Bologna : Massimiliano Allegri sa bene che tenere in panchina Cristiano Ronaldo sarebbe molto complicato, dunque titolare anche col Bologna “Cristiano Ronaldo martedì non ci sarà in Champions, ha bisogno di giocare, di fare gol. Siamo all’inizio del campionato e lui sta bene fisicamente“. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia così la presenza domani in campo contro il Bologna di CR7 nella conferenza stampa che ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo e Dybala hanno bisogno di giocare. Kean? E' una possibilità" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Bologna

Juventus - Allegri : “con il Bologna Ronaldo ci sarà” : Anche con il Bologna, domani sera, Juventus con Cristiano Ronaldo dal 1′. Lo conferma Allegri: “Ronaldo sta bene fisicamente, ha bisogno di giocare e fare gol, quindi giocherà anche perché mercoledì in Champions non potrà esserci. Tra i titolari anche Dybala: “A Frosinone ha fatto una buona partita, – dice il tecnico bianconero – purtroppo dall’esterno viene giudicato solo sulla base dei gol. Con il ...

Juventus - Ronaldo si ripete : niente Fifa The Best. Mbappè nuovo Pallone d’Oro? : Ronaldo SI ripete- Cristiano Ronaldo non parteciperà al Fifa The Best. L’attaccante portoghese non prenderà parte alla manifestazione dopo che lo stesso diretto interessato avrebbe appreso la notizia di non aver vinto il trofeo. Altro successo per Modric: il centrocampista sarà preferito al portoghese e a Mbappè. Presa di posizione totale da parte di Cristiano […] L'articolo Juventus, Ronaldo si ripete: niente Fifa The Best. Mbappè ...

Juventus - Cristiano Ronaldo esulta : 'Un'altra importante vittoria - avanti tutti insieme!' : Il gol vittoria a Frosinone ha chiuso una settimana piena di emozioni, anche in contrasto tra loro, per Cristiano Ronaldo. Domenica scorsa sono arrivati i tanto invocati primi gol in Serie A: ...

Frosinone-Juventus 0-2 - Ronaldo e Berna scuotono la Signora : Juve, che fatica. I ciociari reggono l'urto bianconero per 80 minuti, prima del guizzo decisivo di CR7. All'ultimo secondo è Bernardeschi a firmare il definitivo 2 a 0

