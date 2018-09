Juventus-Napoli | Milik lancia la sfida | “A Torino per vincere”

Biglietti Juventus-Napoli : come acquistare i tickets per il big match della settima giornata : Quasi terminata l’attesa. Passato il turno infrasettimanale, ci si lancia diretti verso la settima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio, una delle più attese di questo inizio di stagione. All’Allianz Stadium di Torino va infatti in scena il big match, la sfida dell’anno: la Juventus campione d’Italia in carica attende il Napoli, la grande rivale della passata annata e, molto probabilmente, anche di ...

Napoli-Parma - Ancelotti : 'Siamo pronti per la Juventus. Insigne è determinante' : Il Napoli non fallisce l'appuntamento con i tre punti e tiene a vista la Juventus. Azzurri vittoriosi senza grandi patemi contro il Parma: 3-0 il risultato finale. In evidenza la prestazione di ...

Juventus-Bologna 2-0 : Dybala torna al gol - poi Matuidi Il Napoli vola : 3-0 al Parma : Pratica chiusa dai bianconeri già nel primo tempo. Alla rete dell’argentino segue quella di Matuidi. Poi la formazione di Allegri controlla in attesa del bi-match di sabato con il Napoli

Serie A - sesto turno : la Juventus fa sei su sei - Dybala si sblocca. Napoli show col Parma - la Lazio cresce : Vince la Juventus , vincono tutte le big. Il sesto turno della Serie A chiarisce le gerarchie, con i campioni d'Italia ovviamente davanti a tutti. Sesta vittoria di fila per la Juve, che batte 2-0 il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Juventus vs Napoli - il duello scudetto è già delineato : le altre “anti-nulla” si facciano da parte : Juventus e Napoli si affacciano allo scontro diretto di sabato pomeriggio con il morale a mille dopo questo turno infrasettimanale da 3 punti per entrambe le pretendenti al titolo Juventus e Napoli vincono e convincono anche in questo turno infrasettimanale, proseguendo quasi a braccetto in vetta alla classifica. Quel “quasi” ha un motivo ben preciso, che porta direttamente a Marassi. Se il Napoli non avesse perso punti contro ...

Juventus-Napoli - quando si gioca? Data - orario - programma e su che canale vederla in tv : Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà il 29 settembre e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: sabato alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ed in diretta streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà ...

Serie A - sesta giornata : Juventus per la vetta solitaria - Napoli per tenere la scia : La 6^ giornata di Serie A continua stasera con sette partite e si concluderà domani con i due posticipi Spal-Sassuolo ed Empoli-Milan. Ieri sera l'anticipo Inter-Fiorentina si è chiuso sul punteggio di 2-1 per la Beneamata. I nerazzurri hanno avuto la meglio sulla Viola grazie al gol del terzino D'Ambrosio al 77'. La gara era stata sbloccata da Icardi su rigore (concesso grazie al VAR) sul finire del primo tempo, mentre il momentaneo pareggio è ...

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

“Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?” - la risposta di Wanda Nara scatena i tifosi dell’Inter : E’ andata in scena una puntata interessante del programma Tiki Taka. “Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?”, la risposta di Wanda Nara non si fa attendere: “non tiferò per nessuno, spero in un pareggio”. “Io già settimana scorsa avevo detto che non c’erano dubbi sulla qualità di Spalletti. Tra Allegri e Ancelotti non ce n’è uno migliore dell’altro, sono entrambi uomini di grande classe anche se ...

“Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?” - la risposta di Wanda Nara spiazza tutti : E’ andata in scena una puntata interessante del programma Tiki Taka. “Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?”, la risposta di Wanda Nara non si fa attendere: “non tiferò per nessuno, spero in un pareggio”. “Io già settimana scorsa avevo detto che non c’erano dubbi sulla qualità di Spalletti. Tra Allegri e Ancelotti non ce n’è uno migliore dell’altro, sono entrambi uomini di grande classe anche se ...

Juventus-Napoli - trasferta vietata ai residenti in Campania : All'Allianz Stadium solo tifosi in possesso della Fidelity Card extra regione per il big match di sabato

Juventus-Napoli - Serie A 2018-2019 : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma : Sabato 29 settembre (ore 18.00) si giocherà Juventus-Napoli, match valido per la sesta giornata della Serie A 2018-2019. All’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissimo big match tra i Campioni d’Italia e i partenopei, un confronto diretto che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto: gli azzurri cercheranno il colpaccio in trasferta per provare a tenere aperto un campionato che sembra già indirizzato vista la caratura ...

Prossimo turno Champions League - le date e le avversarie di Juventus - Roma - Napoli e Inter. Orari e programmazione tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del Prossimo mese, dopo questo primo assaggio settembrino: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro ...