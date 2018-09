Juventus forza 6 | nel mirino dei bianconeri c' è il record di vittorie iniziali in

INFORTUNIO PJANIC/ Ultime notizie - allarme Juventus : uscita forzata con la Bosnia - i dettagli : INFORTUNIO PJANIC, Ultime notizie: allarme Juventus, il Bosniaco è stato costretto ad abbandonare il campo mentre era impegnato con la sua Nazionale. I dettagli.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Parma-Juventus 1-2 : bianconeri forza nove con Mandzukic - non con CR7 : Il croato fa un altro gol lampo in trasferta e l’assist per Matuidi, il portoghese si fa attendere. Ancora una volta, però, la squadra di Allegri sembra subire troppo

Juventus - Cristiano Ronaldo ancora in palestra di domenica : "Un'altra importante vittoria! Forza ragazzi!" : domenica felice per Cristiano Ronaldo, il giorno dopo la vittoria della sua Juventus contro la Lazio. Nella notte ha postato su Instagram un'immagine della sfida dello Stadium, esprimendo la sua gioia ...

Bonucci-Caldara-Higuain : ecco perchè lo scambio rafforza il Milan e incorona la Juventus : Affare fatto tra Milan e Juventus per il maxi-scambio che ha visto coinvolti Bonucci-Caldara e Higuain: ecco perchè l’operazione ha rinforzato entrambe le squadre Estate di fuoco, non solo a causa delle alte temperature, ma anche per le scottanti trattative legate al calciomercato che si susseguono in quello che sembra una delle migliori sessioni di mercato di sempre, per quanto riguarda la Serie A. Notizia dell’ultima ora, ...