Juve | rinnovo per Pinsoglio

Inter - parla l'entourage di Icardi : 'Real e Juve lo hanno cercato. Rinnovo? Resterebbe a vita' : In altre parti del mondo nessuno si permetterebbe di dire al capocannoniere del campionato italiano che segna da sempre che partecipa poco alla manovra'.

Juventus - Alex Sandro ammette : “Rinnovo? Non ho ancora ricevuto proposte - ma…” : L’esterno bianconero ha parlato del suo futuro e di Cristiano Ronaldo, svelando di averlo visto motivatissimo dopo l’espulsione di Valencia Dal momento della Juventus fino all’atteggiamento di Ronaldo, passando anche per il rinnovo di contratto. Sono questi i temi analizzati da Alex Sandro nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, nel corso della quale il brasiliano si è soffermato a parlare innanzitutto di ...

Napoli - Koulibaly : 'Gol alla Juve indimenticabile. Futuro? Sono felice qui - rinnovo cosa normalissima' : Ho preso un po' d'esperienza, il livello del Mondiale non è sicuramente quello dell'Europeo, lì ci Sono tutti i giocatori migliori al mondo. Spero non sia l'ultimo che gioco'. SULLA SUA PERMANENZA - '...

Calciomercato - assist di Tuchel a Milan e Juve : “Rinnovo Rabiot? Non ho alcun potere” : Il rinnovo di Rabiot con il Paris Saint Germain appare sempre più complesso. Il Milan e la Juventus sono molto interessate, non da ora, al talentuoso centrocampista classe 1995. Il francese è in scadenza di contratto e non sembra per niente intenzionato a rinnovare l’accordo con il club parigino. Tutto questo gioca chiaramente a favore delle due squadre italiane, pronte ad inserirsi concretamente in una trattativa che porterebbe ...

Juventus : Piano Ronaldo per averlo al top - Benatia pronto il rinnovo : Continua la preparazione della Juventus in vista del match in casa contro il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è partita forte e sulle ali dell'entusiasmo vorra' fare sicuramente una bella figura a Torino e non essere vittima sacrificale. Alla Continassa, Allegri con i giocatori rimasti a Torino senza i nazionali convocati da Mancini sta preparando la sfida al meglio, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista atletico. Il ...

Juventus - rinnovo e rete per Pjanic : 'Contento di essere rimasto qui. Dedico il gol al club' : ... applausi e altri tre punti che portano la Juventus a guardare tutti dall'alto in attesa delle altre: "La condizione ovviamente non è la migliore " ha detto nel post partita ai microfoni di Sky Sport ...

Juventus - arriva il rinnovo ufficiale per Pjanic : in bianconero fino al 2023 : Se ne parlava già da diversi giorni e finalmente è arrivata l'ufficialità, Miralem Pjanic sarà legato alla Juventus fino al 2023 , con un contratto che prevede 6,5 milioni di euro netti a stagione. Il ...

Juventus - ufficiale il rinnovo del centrocampista Pjanic : Pjanic ha rinnovato il suo contratto che lo lega alla Juventus fino al 2023. Il centrocampo bianconero continuerà a contare sull’apporto, preziosissimo, di Miralem Pjanic. Il Club infatti annuncia che il giocatore bosniaco ha prolungato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2023. Continuerà quindi una storia, iniziata nell’estate di 2 anni fa, che ha visto Miralem diventare, partita dopo partita, un elemento sempre più ...

PSG-Rabiot - il rinnovo non arriva : Milan e Juventus si sfidano per il colpo… a parametro zero : Il PSG non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di Adrien Rabiot: Milan e Juventus studiano il colpo a parametro zero ma attenzione al Barcellona In casa PSG rischia di scoppiare il caso Adrien Rabiot. La società francese infatti, pur considerando il giovane centrocampista un punto fermo del suo futuro, non sembra in grado di trovare l’accordo economico per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2019. I parigini hanno ...