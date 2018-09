Janito | 97 anni | va per la prima volta al derby e realizza il sogno di una vita

vanityfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) Racconta sempre che la suaparola non è stata «mamma», ma «Boca», il nome della sua squadra del cuore. Eppure, in 97di, l’ex postino argentino Alejandro Fernandez, che tutti chiamano, non era mai riuscito a godersi dal vivo il Superclasico, ildi Buenos Aires e del calcio argentino, tra River Plate e Boca Juniors. Jano è sempre stato un grande appassionato di football, uno sport che ha sempre praticato. «Ero buon calciatore, ma non tanto da sognare di giocare per il Boca, non avevo così tanto talento, ma un po’ sì», ha raccontato al sito Clarìn. «Ho giocato nel Central Cordoba con il numero otto: sapevo coprire quasi tutte le posizioni». Ex musicista in una orchestra di tango,vive in una casa di riposo di Villa Urquiza e cammina con l’aiuto di un bastone. Quando i giocatori del Boca hanno conosciuto la sua storia, si sono commossi e hanno voluto ...