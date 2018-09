Ivan Cattaneo Rifiutare una donna è peggio che violentarla Grande Fratello

GF Vip - bufera per le frasi di Ivan Cattaneo : «Rifiutare una donna è peggio che violentarla» : FUNWEEK.IT - A pochi giorni dall'inizio del GF VIP 3 , è indubbiamente Ivan Cattaneo il fulcro del gruppo. Parlando col resto dei cavernicoli ha sollevato una questione delicata dividendo il gruppo e ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo choc : "Una donna violentata di sente desiderata" : Passata la paura per il malore che lo ha colto all'interno della casa del Gf Vip nella notte, Ivan Cattaneo torna ad agitare il pubblico. Nel corso della giornata, infatti, il cantante 65enne si è ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo frase shock : ‘Rifiutare una donna è peggio che violentarla’ : Mercoledì 26 settembre quasi mezzanotte, su Mediaset Extra va in onda la diretta h 24 del Grande Fratello Vip. E’ notte, i reclusi chiacchierano, procede tutto bene nonostante quest’anno in pochi giorni siano riusciti a scandalizzare e divertire allo stesso tempo il pubblico dei social con discorsi un po’ inusuali come lo sbiancamento anale, a suscitare polemiche con le accuse di omofobia a Enrico Silvestrin e a porsi una ...

Bufera al GF Vip - Ivan Cattaneo : 'Rifiutare una donna è peggio che violentarla' : FUNWEEK.IT - A pochi giorni dall'inizio del GF VIP 3, è indubbiamente Ivan Cattaneo il fulcro del gruppo. Parlando col resto dei cavernicoli ha sollevato una questione delicata dividendo...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : “Rifiutare una donna è peggio che violentarla”. Il cantante ora è a rischio : Ventiquattro ore su ventiquattro con le telecamere puntate, dopo pochi giorni arriva il primo discusso caso che coinvolge un concorrente del Grande Fratello Vip. Al centro delle polemiche ci è finito Ivan Cattaneo, protagonista nella casa più spiata d’Italia di un vero e proprio scivolone. Nella caverna, luogo del reality riservato ad alcuni concorrenti, inizia una conversazione tra i partecipanti che presto trascende con una frase ...

Bufera al GF Vip - Ivan Cattaneo : 'Rifiutare una donna è peggio che violentarla' : A pochi giorni dall'inizio del GF VIP 3, è indubbiamente Ivan Cattaneo il fulcro del gruppo. Parlando col resto dei cavernicoli ha sollevato una questione delicata dividendo il gruppo e scatenando l'...

Ivan Cattaneo nudo al GF Vip . E la marchesa fa a pezzi Giulia Salemi : Pronti, partenza via e al Grande fratello Vip 3 è subito concorrenti monelli. La terza edizione del reality show di Canale 5 si preannuncia ad alto tasso ormonale. Dopo le continue allusioni della ...

GF Vip a luci rosse con Ivan Cattaneo e Giulia Salemi : Pronti, partenza via e al Grande fratello Vip 3 è subito concorrenti monelli. La terza edizione del reality show di Canale 5 si preannuncia ad alto tasso ormonale. Dopo le continue allusioni della ...

Ivan Cattaneo : “Rifiutare una donna peggio che violentarla” | GF Vip 3 : Ivan Cattaneo è al GF Vip 3 da pochi giorni, ma ha già impegnato le sue giornate alla Caverna con discorsi importanti. Dalla rivoluzione omosessuale vissuta diversi decenni fa fino allo stupro: il cantautore si è reso protagonista di una polemica subito sollevata dai compagni del reality. Ivan Cattaneo ha infatti espresso idee dubbie sullo stupro e su come in realtà la violenza sulle donne sia ben poca cosa in confronto ad un rifiuto. Ivan ...

Ivan Cattaneo nei guai al GF Vip? “Rifiutare una donna è peggio che..” : Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo e la frase choc sul rifiuto delle donne Le scorse ore nella Caverna sono state drammatiche per Ivan Cattaneo. Il cantante ha trascorso una notte piuttosto agitata e ha avuto l’ennesimo attacco di panico. Il concorrente è stato definito da molti l’erede di Cristiano Malgioglio in questa terza edizione del Grande Fratello Vip. Il famoso cantante e pittore, però, è al centro di discussione sui social ...

Francesco Monte/ "Difende" Cecilia Rodriguez da Ivan Cattaneo e Eleonora Giorgi (Grande Fratello Vip 2018) : Dopo pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesco Monte ha parlato dell’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Ecco cosa ha detto l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:22:00 GMT)

Primo scivolone al GFVip 2018. Ivan Cattaneo : «Rifiutare una donna è peggio che violentarla» : Ivan Cattaneo Ore 23:30. Il Primo scivolone all’interno del Grande Fratello Vip 2018 sembra compiuto. Durante una conversazione tra i ragazzi della parte “cavernicola” della casa, Ivan Cattaneo si lascia andare ad un’affermazione decisamente controversa. “Rifiutare una donna è peggio che violentarla”, afferma il cantante spiegando che nello stupro, almeno, la donna si sente in qualche modo “oggetto del desiderio”. I compagni sin da subito ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo ha un malore : "Ho pensato di morire". Ora vuole lasciare : Sono state ore drammatiche per Ivan Cattaneo, il concorrente del Gf Vip si è sentito male durante la notte.Mentre era in caverna - Cattaneo e la sua squadra hanno perso la sfida lunedì sera - ha accusato un malore durante la notte che ha allarmato il resto del gruppo. Il 65enne ha, quindi, raccontato agli altri concorrenti di aver trascorso una notte piuttosto agitata e di aver avuto un attacco di panicoPreso da una incontrollabile tachicardia, ...

Ivan Cattaneo - malore al GfVip nella notte : 'Pensavo di morire' : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP: al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la notte ...