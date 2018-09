Ivan Cattaneo nei guai al GF Vip? “Rifiutare una donna è peggio che ”

Francesco Monte/ "Difende" Cecilia Rodriguez da Ivan Cattaneo e Eleonora Giorgi (Grande Fratello Vip 2018) : Dopo pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesco Monte ha parlato dell’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Ecco cosa ha detto l'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:22:00 GMT)

Primo scivolone al GFVip 2018. Ivan Cattaneo : «Rifiutare una donna è peggio che violentarla» : Ivan Cattaneo Ore 23:30. Il Primo scivolone all’interno del Grande Fratello Vip 2018 sembra compiuto. Durante una conversazione tra i ragazzi della parte “cavernicola” della casa, Ivan Cattaneo si lascia andare ad un’affermazione decisamente controversa. “Rifiutare una donna è peggio che violentarla”, afferma il cantante spiegando che nello stupro, almeno, la donna si sente in qualche modo “oggetto del desiderio”. I compagni sin da subito ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo ha un malore : "Ho pensato di morire". Ora vuole lasciare : Sono state ore drammatiche per Ivan Cattaneo, il concorrente del Gf Vip si è sentito male durante la notte.Mentre era in caverna - Cattaneo e la sua squadra hanno perso la sfida lunedì sera - ha accusato un malore durante la notte che ha allarmato il resto del gruppo. Il 65enne ha, quindi, raccontato agli altri concorrenti di aver trascorso una notte piuttosto agitata e di aver avuto un attacco di panicoPreso da una incontrollabile tachicardia, ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata : la battuta hot di Ilary Blasi ad Ivan Cattaneo! : E’ iniziata la terza ed attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi lancia una frecciatina a Fabrizio Corona. Ad una concorrente inavvertitamente scappa una parolaccia all’interno del confessionale. Ilary Blasi fa una battuta imbarazzante ad Ivan Cattaneo. Grande Fratello Vip: conosciamo i concorrenti. Alfonso fa la prima battuta pungente a Giulia Salemi! Silvia Provvedi lancia la prima frecciatina a Fabrizio ...

