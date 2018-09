Italia | in aumento la fiducia dei consumatori Cala il sentiment imprese

Italia - in aumento le imprese che puntano all'innovazione : Tra il 2014-2016, si stima che il 48,7% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più addetti abbia svolto introdotto innovazioni con una quota in aumento di 4 punti percentuali rispetto agli ...

L'aumento dello spread colpisce le banche Italiane : L'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito le banche con un effetto più forte sulle europee e, fra queste, le italiane,le francesi e le spagnole. Lo afferma la Bri secondo cui, ...

L'Italia ha registrato il più grande aumento di persone a rischio di povertà in Europa - : Nel 2008 la percentuale era del 25,5%, prima che la terza economia dell'eurozona entrasse in una doppia recessione che è durata fino a metà del 2014. Gli italiani che vivono sotto la soglia di ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 21/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,79 miliardi di euro, con un incremento di ben 825,2 milioni, pari al 27,...

Italia - mutui in aumento per la prima casa : Teleborsa, - Tornano a crescere i mutui per l'acquisto della prima casa nel terzo trimestre dell'anno, mentre le surroghe perdono terreno sia dal lato della domanda, 48,7% contro il 50,7% del ...

Italia - mutui in aumento per la prima casa : Tornano a crescere i mutui per l'acquisto della prima casa nel terzo trimestre dell'anno, mentre le surroghe perdono terreno sia dal lato della domanda, 48,7% contro il 50,7% del trimestre precedente,,...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 12/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,29 miliardi di euro, con un incremento di ben 373,6 milioni, pari al 19,...

Italia : economia in aumento dello 0 - 1% nel terzo trimestre - analisti - : In prospettiva, le prospettive della produzione industriale non sembrerebbero rosee. Così Paolo Pizzoli, analista di ING, ha commentato le indicazioni arrivate oggi dall'indice che misura l'andamento ...

Scuola - Bussetti : "I professori Italiani meritano 10 e un aumento di stipendio" : Il ministro assicura: "Non ci saranno tagli alla pubblica istruzione. E sui test Invalsi stiamo ragionando"

“Aborti clandestini in aumento in Italia”. Notizia e dati choc : ecco perché succede : In piena estate ha fatto molto discutere l’uscita pubblica di Lorenzo Fontana, Ministro della Famiglia del Governo Conte, relativa alla questione aborto. “C’è da dire che in molti casi è per una preoccupazione economica che alcune donne decidono di non avere figli. Mi piacerebbe che lo Stato fosse più vicino a queste donne per far capire loro che, nel dubbio, un figlio è meglio farlo”. Così, dunque, in ...

Pedroni - Coop Italia - : "Governo eviti aumento Iva" : "Al governo chiediamo di evitare l'aumento dell'Iva in particolare sui generi alimentari. Una misura ingiusta per le famiglie e disastrosa per i consumi". E' quanto chiede Marco Pedroni, presidente di ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 4/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,41 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.139,4 milioni, pari all'...

Ocse : inflazione in aumento a luglio - in crescita Italia - Canada e Giappone : In aumento l'inflazione annua nell'area Ocse che sale dal 2,8% di giugno al 2,9% a luglio. Al netto dei generi alimentari e dei prezzi energetici, l'inflazione è salita al 2,1%.

Previsioni Meteo - torna il bel tempo in tutt’Italia : temperature in aumento - è l’Estate di Settembre : 1/8 ...