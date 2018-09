Italia - arriva l’uragano Medicane : ecco quando (e dove) si abbatterà : È stato chiamato “Medicane”, dalla fusione tra Mediterranean e hurricane (uragano), il ciclone Mediterraneo che potrebbe abbattersi sul Sud Italia portando forti venti, mareggiate e burrasche. La bassa depressione che si va formando sul Mar Ionio rischia infatti di evolvere nei prossimi giorni in un “Tropical Like Cyclone”, cioè un ciclone mediterraneo, simile a quelli che si registrano ai Tropici. Come spiega ...

L'uragano «Medicane» sta arrivando - l'Italia trema : «La più grande tempesta di sempre del Mediterraneo» : Cresce la paura per l'arrivo delL'uragano «Medicane» che si sta pian piano formando. E, come spiega Antonio Sanò de IlMeteo.it sarebbe la prima volta di un uragano di...

Fiume "torna" Italiana : arriva la segnaletica bilingue per Rijeka : E i rischi di impantanarsi nella politica sono molti. Ma è comunque un segnale estremamente positivo per quegli italiani che si sono visti per decenni negare il riconoscimento pubblico dell'identità ...

Amazon - arriva in Italia la vetrina Launchpad : arriva in Italia la vetrina di Amazon, Launchpad. Si tratta di una nuova piattaforma che rende più semplice per le startup lanciare, commercializzare e distribuire i propri prodotti ai clienti su ...

Risparmio gestito : Flossbach von Storch arriva in Italia. La sua strategia : Anche il fronte azionario vede al momento una prevalenza del mercato Usa in portafoglio, 40% dell'azionario,, una scelta che non è però legata a valutazioni sull'economia statunitense ma "al fatto ...

Amazon Launchpad - arriva in Italia il negozio virtuale delle startup : Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, in Canada, India, Messico e, in Europa, in Francia, Germania e nel Regno Unito, Amazon è pronta a portare anche in Italia Amazon Launchpad, la sezione del proprio portale di eCommerce dedicata esclusivamente a prodotti proposti dalle startup locali, che permetterà loro — finalmente anche in Italia — di pubblicizzare e vendere le proprie idee presso un pubblico normalmente difficile ...

“Schifo! Un orrore”. Italia choc : arrivano papà e figlia 13enne - ma la verità è assurda : È una storia che ha dell’incredibile quella raccontata nella puntata di ”Chi l’ha visto?” andata in onda mercoledì 27 settembre. Federica Sciarelli e la redazione del programma si sono occupato del caso di Bernard e Maria, padre e figlia che da cinque anni abitavano a Licata, cittadina di 37mila anime in provincia di Agrigento. I due sono arrivati in Sicilia nel 2013 e in questi anni hanno vissuto grazie alla ...

Arriva in Italia l'hamburger che sembra di carne ma non lo è : Ha il sapore e il profumo della carne bovina ma è composto al 100% da proteine di origine vegetale.Sbarca in Italia il burger sostenibile senza Ogm, glutine e ormoni frutto della ricerca di Beyond Meat, la start up californiana che vende prodotti 100% vegan dove hanno investito tra gli altri anche Leonardo di Caprio e Bill Gates.Il burger di 'non carne', che comparirà da domani nel menu della catena di hamburgerie Welldone, ...

Tex Willer si stabilisce in Italia : a Padova arriva il parco a tema : Settant'anni e non sentirli. Nonostante la vita avventurosa, non sembra essere invecchiato nemmeno di qualche mese Tex Willer, il personaggio dei fumetti creato da Gianlugi Bonelli. E ora, il suo ideatore, gli regala anche un parco a tema.Sorgerà in Italia, la nuova casa di Tex. Qui dove anche lui è nato. Infatti, secondo quanto racconta La Verità, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, inizierà la costruzione del Tex Wller World. Il ...

Clima - a Belluno il record di surriscaldamento in Italia : arrivano carciofi - ulivi e vigne in alta quota : Vino d’alta quota, ulivi sui pendii delle Dolomiti e primizie orticole sono alcuni degli effetti provocati dai cambiamenti Climatici a Belluno che si classifica come la città Italiana piu’ colpita dal surriscaldamento con un aumento di 2 gradi delle temperatura nel 21esimo secolo (fino al 31 dicembre 2017) rispetto alla media annuale del ventesimo secolo secondo l’indagine realizzata dall’European Data Journalism Network (EDJNet). Da ...

Fox Circus - a Milano arriva l'evento targato Fox Italia : Quest'autunno, a Milano, le serie tv saranno protagoniste. Se dall'11 al 14 ottobre è prevista la prima edizione del FeST, il Festival delle serie tv (il cui programma è atteso a breve) e che vedrà coinvolti diversi broadcaster tra panel, proiezioni ed eventi, tra novembre e dicembre sarà invece Fox Italia a scendere in campo, con un'iniziativa che lo vedrà protagonista assoluto, ovvero il Fox Circus.L'appuntamento è previsto dal 30 ...

Arriva il primo laboratorio per la Circular Economy in Italia : Un laboratorio a Milano e un plafond da 5 miliardi per le imprese più innovative nel mondo dell'economia circolare. E' l'impegno di Intesa Sp e di Fondazione Cariplo, che hanno lanciato il progetto insieme a Dame Ellen MacArthur, fondatrice della principale organizzazione che promuove la ...

Arriva il primo laboratorio per la Circular Economy in Italia : Un laboratorio a Milano e un plafond da 5 miliardi per le imprese più innovative nel mondo dell’economia circolare. E’ l’impegno di Intesa Sp e di Fondazione Cariplo, che hanno lanciato il progetto insieme a Dame Ellen MacArthur, fondatrice della principale organizzazione che promuove la transizione globale verso il modello circolare, la Ellen MacArthur Foundation. Il laboratorio, Ce Lab, sorgerà all’interno dell’ex area Ansaldo di Milano, oggi ...

Complicazioni per il primo trapianto Italiano di faccia : "Non arriva sangue ma la donna non rischia la vita" : Ci sono state alcune Complicazioni nell'attecchimento del lembo trapiantato alla 49enne affetta da neurofibromatosi: "Non arriva sangue, il microcircolo non si è attivato. La paziente non è assolutamente in pericolo di vita"