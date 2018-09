Irpef | ultimissimi giorni per ridurre o azzerare l’anticipo di novembre

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 settembre 2018) Ultimiutili per dipendenti e pensionati che vogliano evitare di pagare aun accontopiù elevato del dovuto. Entro lunedì primo ottobre, il contribuente che ha presentato il 730 ha la facoltà di stoppare o ridimensionare l’importo del prelievo effettuato dal sostituto d’imposta. A patto naturalmente che l’operazione sia giustificata dalla certezza di minori entrate nell’anno in corso rispetto a quello precedente. O magari dalla sicurezza di aver diritto a detrazioni più consistenti. Solo in queste circostanze, il contribuente intenzionato al’anticipodovrà inviare una semplice dichiarazione al sostituto d’imposta: il datore di lavoro o all’Inps, a seconda che si tratti di un dipendente o di un pensionato. La lettera dovrà però contenere anche il nuovo importo che si ritiene dovuto. Quindi, prima di procedere, ...