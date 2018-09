iPhone e iOS 12 | i ragazzini aggirano i controlli come niente fosse

iOS 12 : dopo l’aggiornamento colori sbiaditi su iPhone X : dopo la serie di bug che ha afflitto iOS 11, Apple ha deciso di rallentare l’aggiunta di nuove funzionalità in iOS 12 per concedere maggiore spazio al miglioramento delle prestazioni e della stabilità del sistema. In linea di massima, questa strategia sembra aver ottenuto gli effetti desiderati visto che online circolano opinioni positive su iOS 12. Il quale sarebbe più veloce su quasi tutti i dispositivi supportati, persino quelli vecchi ...

Reali i problemi batteria con iOS 12? Lo strano caso della percentuale di stato su iPhone X : A ben 4 giorni dal rilascio del nuovo firmware Apple, possiamo parlare di problemi batteria con iOS 12 Reali o riferiti solo ad un numero esiguo di utenti? A differenza che in passato le anomalie riguarderebbero di più i melafoni più recenti e non quelli "storici"? In questa fase post-update, le osservazioni da fare sono molte e anche variegate e mai come questr'anno, ogni generazione di device sembra avere storia a se. Partiamo dal discorso ...

Con iOS 12 Puoi Usare iPhone Per Prendere Le Misure : Ecco Come : Come Prendere le Misure con iPhone grazie a iOS 12. Come Usare iPhone per Prendere Misure di distanze, stanze, quadri e oggetti. Misurare distanze con la fotocamera iPhone Ecco Come Prendere le Misure e misurare distanze con iPhone, iOS 12 e app Metro iOS 12 ha introdotto una grande novità su tutti gli iPhone: stiamo […]

Crash iPhone e iPad con iOS 12 con un codice HTML : Una semplice riga di codice in HTML manda in Crash iPhone ed iPad su iOS 12. Dopo il carattere indiano ecco una nuova minaccia Crash iPhone e iPad con iOS 12 con un codice HTML Nuovo caso di Crash di iPhone ed iPad nel modo più semplice possibile, dopo il carattere indiano che mandava in […]

È il giorno di iOS 12 : ecco com'è il nuovo sistema operativo degli iPhone : In attesa dei nuovi iPhone, che arriveranno sul mercato il prossimo 21 settembre ma sono già preordinabili sull'Apple Store, oggi è il giorno di quello che sarà il cuore di questi...

iOS 12 - il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad. Ecco cosa cambia : WWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi ...

Download iOS 12 IPSW Per iPhone - iPad - iPod : iOS 12 è disponibile al Download: scarica il file IPSW per fare un’installazione pulita tramite iTunes. Download IPSW iOS 12 iPhone, iPad, iPod Dove scaricare iOS 12 IPSW? Download link diretti Apple rilascia iOS 12 per iPhone, iPad e iPod Touch. Disponibile ufficialmente iOS 12 per gli iDevice. Ecco come e dove scaricare iOS 12 in formato IPWS. Ci […]

Apple rilascia iOS 12 per iPhone - iPad e iPod Touch : Oggi 17 settembre Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 12, la dodicesima iterazione del software di iPhone, iPad e iPod Touch. Riepiloghiamo le novità della nuova release software per punti principali. Prestazioni al top In fase di presentazione al WWDC di giugno 2018 Apple aveva posto grande enfasi su uno dei punti che maggiormente gli utenti avevano criticato di iOS 11, ovvero un generale rallentamento del sistema. Per correre ai ripari, la ...

Conosciamo iOS 12 e le nuove funzioni di iPhone e iPad : Velocità, è ciò a cui ha puntato Apple nella realizzazione di iOS 12 ed è ciò che cercano gli utenti di qualunque sistema operativo, soprattutto quando si tratta di dispositivi touch in cui i tempi di reazione, dal tocco delle dita all’avvio della funzione scelta, determina l’esperienza utente. Con iOS 12 è migliorata l’apertura delle app, ma non solo. Questo è solo uno degli aspetti che riguardano l’aggiornamento ...

iPhone e iPad con iOS 12 in crash con un codice HTML : Non è la prima volta che dei dispositivi Apple vadano in crash a causa di alcuni semplici bug. E’ famoso il caso del simbolo indiano la cui sola ricezione causava un crash o momentaneo blocco di un’ applicazione, il riavvio del dispositivo o in alcuni casi anche il blocco del telefono. Il nuovo bug è stato scoperto da un ricercatore chiamato Sabri Haddouche, che ha scovato questa falla nel browser Safari. Il bug è stato riscontrato ...