Io e l’assurdità del voler andare a lavoro per forza in auto

(Di giovedì 27 settembre 2018) di Christian di Feo Settimana dai suoceri. Sedriano (MI), 18 km circa dal mio ufficio. Oggi mi serve l’, per cui non prendo i mezzi pubblici*. Strada provinciale 11R (ex Statale 11). Partenza ore 7:25. Arrivo ore 9:00. Tempo 1 ora e 35 minuti con annessa caccia al parcheggio. Velocità media 12 km/h. In pratica, la prossima volta conviene muovermi con un hoverboard elettrico la cui velocità media è di 20km/h. * L’asterisco su mezzi pubblici: quando sono a Sedriano li prendo quasi sempre e ci impiego lo stesso tempo (1,5 ore) a causa del traffico. Pullman fino a Molino Dorino. Poi metro. Cambio a Lotto. Destinazione Domodossola. Ora siamo ad un bivio. Da un lato c’è la stupidità umana: quella che ti ostina a prendere l’per(non solo in emergenza) peral“perché più comoda” (1 ora e 30 minuti di stress sono la comodità per ...