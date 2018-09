Intesa trovata !! Salvini e Di Maio la Manovra del Popolo è fatta !!

blogitalia.news

: RT @valy_s: #DEF @TgLa7 intesa trovata 2,4% (Tria è sopravvissuto?!) #DiMaio: 10MLD per RDC, pensione di cittadinanza. 1.5MLD per vittime #… - Luca_Luciani72 : RT @valy_s: #DEF @TgLa7 intesa trovata 2,4% (Tria è sopravvissuto?!) #DiMaio: 10MLD per RDC, pensione di cittadinanza. 1.5MLD per vittime #… - anodo59 : RT @valy_s: #DEF @TgLa7 intesa trovata 2,4% (Tria è sopravvissuto?!) #DiMaio: 10MLD per RDC, pensione di cittadinanza. 1.5MLD per vittime #… - marino29b : RT @allenatorebis: #DEF Fonti #M5S, #DiMaio: “Intesa trovata al 2,4%” Si và allo SCONTRO FRONTALE con l'#europa! #deficit al 2,4% contro #b… -

(Di giovedì 27 settembre 2018)del, Dideficit/Pil al 2.4%: ​10 miliardi al reddito e via la Fornero «È ladel cambiamento» L’c’è. «Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è ladel cambiamento». Lo affermano i due vicepremier Luigi Die Matteo. «Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti», aggiunge il vicepremier Luigi Disull’sulla Nota al Def. Inanche «il superamento della Fornero, chi ha lavorato una vita può finalmente andare in pensione liberando posti di lavoro per i nostri giovani, non più costretti a lasciare il nostro Paese per avere un’opportunità», annuncia il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. «Oggi è un giorno storico! Oggi è cambiata l’Italia! Abbiamo portato a casa ladelche per la prima ...