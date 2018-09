Inter | domani il CdA può slittare | bilancio 2018 in rosso di 18 milioni

Calcio - Serie A 2018-2019 : da domani subito in campo per il turno infrasettimanale. Big match Inter-Fiorentina : La Serie A non si ferma e riprende la sua corsa a partire da domani sera con il primo turno infrasettimanale della stagione, corrispondente alla 6a giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina alle ore 21:00. I nerazzurri vengono da due vittorie molto sofferte arrivate in zona Cesarini contro Tottenham e Sampdoria, che hanno dato tanto morale alla squadra. La classifica, però, ancora non sorride ...

Inter - Spalletti : “domani dobbiamo vincere” : “Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. “Sappiamo di aver perso dei punti e di aver poi vinto due partite in cui abbiamo fatto passi in avanti notevoli per continuità e carattere – ha ...

Cultura : oggi e domani in Calabria convegno Internazionale 'Grecia - Magna Grecia - Europa' : ... accogliendo chi proveniva dalle terre greche e recependo i valori della classicità , centralità dell'Uomo nella storia e democrazia, per trasmetterli all'Europa e al mondo. Il convegno 'Grecia, ...

Inter - domani la sfida con la Sampdoria : tutte le gare nerazzurre del 22 settembre : Sampdoria ed Inter saranno in campo domani sera, calcio d'inizio alle ore 20.30, allo stadio 'Ferraris' di Genova. Sara' il 22 settembre, giornata in cui i nerazzurri nella loro storia hanno disputato altre 12 partite, 10 in campionato e due in Coppa Italia. Il bilancio dell'Inter in questa particolare giornata [VIDEO] è di 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La Samp campione in carica strapazza i nerazzurri di Orrico Tra le 12 gare disputate ...

Sanità : Veneto - da domani a Gallio quella italiana si Interroga sul suo futuro : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - domani e venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, la Sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, managers, amministratori e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”, con il pat

Champions : domani Inter-Tottenham. Pochettino : “vincere a San Siro” : “Speriamo di vincere domani, ma non siamo favoriti. Spalletti è un grande allenatore e l’Inter ha un’ottima squadra, sarà difficile”. Lo ha detto il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, nella conferenza alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. “L’Inter è nella nostra stessa situazione, credo che arriviamo in un momento simile per quel che riguarda il fattore mentale – ha proseguito -. ...

Serie A : 4^ giornata - le formazioni : si parte con Inter-Parma - domani notte Cagliari-Milan. Chiude Spal-Atalanta : 4^ giornata- Tutto pronto per la 4^ giornata di campionato. Si partirà con Inter-Parma, calcio d’inizio oggi alle ore 15:00. A seguire Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria. domani sarà la volta della Juventus impegnata nel match interno contro il Sassuolo. Roma-Chievo in programma domani alle 12:30. Chiuderà la giornata il match della Sardegna Arena tra Cagliari e […] L'articolo Serie A: 4^ giornata, le formazioni: si parte con ...

Corti in Cortile : Festival Internazionale del Cortometraggio - pronti per il debutto di domani : Inizia domani la decima edizione di Corti in Cortile, il Festival Internazionale del Cortometraggio che fino a sabato 16 porterà

Fondi Lega - terminata l’udienza davanti al tribunale del Riesame : sentenza domani. Salvini : “Mi Interessa appoggio popolare” : Il tribunale del Riesame si esprimerà giovedì sui Fondi della Lega. Al termine dell’udienza, infatti, i giudici si sono riservati di decidere in merito al sequestro di 49 milioni al Carroccio dopo la condanna del senatore Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori contabili del partito per la truffa alla Stato sui rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Al momento ne sono stati sequestrati circa 3. Era stata la ...

Figc : domani Intervento del sottosegretario Giorgetti : Elezioni federali e future riforme del sistema calcio. Le quattro componenti ‘ribelli’ al commissariamento della Figc domani saranno accolte alle ore 14:30 a Palazzo Chigi dal sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. A presentarsi a colloquio saranno solo i quattro presidenti delle componenti, Cosimo Sibilia (Lega nazionale dilettanti), Gabriele Gravina (Lega Pro), Damiano Tommasi (Aic) e Marcello Nicchi ...

Inter - Spalletti : "Col Torino sarà difficile. Nainggolan? Valuteremo domani" : Dopo il k.o. all'esordio contro il Sassuolo, l'Inter di Luciano Spalletti è chiamata a rispondere subito e a non fallire l'appuntamento di domani sera davanti ai 60mila di San Siro contro il Torino. "...

Salvini : pm Interroghino me - anche domani : 20.05 "Interrogasse me, non andasse a chiedere lumi a dei funzionari. Se questo magistrato vuole capire qualcosa deve evitare i passaggi intermedi. Visto che c'è questo presunto sequestratore, che per qualcuno sarei io, sono disponibile a farmi interrogare domani mattina". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Salvini, intervistato a Zapping su Rai Radio 1, in merito alla missione del procuratore di Agrigento, sulla vicenda ...

Crollo ponte Morandi : domani Borrelli a Genova per l’ordinanza per gli Interventi urgenti : Il capo del dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli si recherà domani a Genova per lavorare sul testo dell’ordinanza di protezione civile che consentirà di avviare i necessari interventi, normativi ed operativi: lo ha reso noto l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. La delibera del Cdm ha conferito mandato alla Protezione civile nazionale per preparare l’ordinanza con i contenuti rispetto ai ...