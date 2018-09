Infermiera uccisa a coltellate sulla porta di casa | caccia a un 19enne amico di famiglia

Vanessa Marquez morta - l’ Infermiera di E.R. uccisa dalla polizia a Pasadena. “Aveva una pistola ad aria compressa” : Aveva una pistola ad aria compressa che “sembrava vera”. Di fronte all’arma, un poliziotto ha aperto il fuoco e le ha sparato, uccidendola. E’ morta così nella sua casa di Pasadena Vanessa Marquez , attrice nota per aver interpretato il ruolo del l’infermiera Wendy Goldman nelle stagioni dal 1994 al 1997 della seria E.R. . La polizia ha raccontato di averla trovata in preda alle convulsioni. Secondo una prima ricostruzione ...

