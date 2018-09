Incendio Monte Serra | la foto dal satellite è impressionante | Conta dei danni

Monte Serra - domato anche l'ultimo Incendio. Chiesto stato d'emergenza | : Spente le fiamme divampate in mattinata sul crinale sopra la località Noce, nel comune di Vicopisano. Mille ettari di superficie sono bruciati e 430 persone sono state sfollate. Si procede con le ...

Incendio Pisa - fiamme ancora alte sul Monte Serra : rogo riprende a Vicopisano. Sindaco di Calci : “Governo stanzi i fondi” : C’è un fronte dell’Incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che non è ancora spento. Anzi nella zona di Lugnano, nel comune di VicoPisano, c’è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza. Sul posto stanno già operando le squadre vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Sul resto del Monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente ...

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piromani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...

Pisa - Incendio Monte Serra : i 300 sfollati del Comune di Calci possono tornare a casa : I 300 sfollati del Comune di Calci (Pisa), evacuati a causa dell’incendio del Monte Serra, possono rientrare nelle loro case: lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Ghimenti. “Alle 12 – scrive il primo cittadino su Facebook – è scaduta l’ordinanza di evacuazione degli immobili nelle località colpite dall’incendio più da vicino. I direttori delle operazioni mi dicono che non permangono motivi per continuare a ...

Pisa - Incendio Monte Serra : 5 sospettati per i roghi : Sarebbero 5 i sospettati per l’incendio che dalla serata di lunedì sta divampando sul Monte Serra, nel Pisano: si tratterebbe di persone note alle forze dell’ordine. Sarebbe stato individuato anche il luogo da cui è partito l’incendio: si tratta di una zona molto vicina al punto da cui giorni fa è partito un analogo rogo, domato in poco tempo. I carabinieri della forestale hanno acquisito le immagini degli impianti di ...

Pisa - Incendio Monte Serra : bruciati circa “1000 ettari - attivi due fronti di fuoco” : “Da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata e’ di circa 1000 ettari. In questo momento sono ancora attivi due fronti di fuoco, verso VicoPisano e Buti“: ha dichiarato il presidente della Regione Enrico Rossi, presente anche oggi nelle località del Monte Serra colpite dagli incendi. Il governatore ha sottolineato che “al momento a Calci sono 300 le persone costrette ad uscire dalle proprie abitazioni, di ...