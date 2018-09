Incendio del Monte Serra | bufale in Rete | dalla banda di piromani al cavallo morto

Incendio del Monte Serra : strage di ulivi - aziende in ginocchio. Nuovo rogo poi spento : E' un danno enorme per l'economia, mentre i magistrati cercano di dare un volto a chi ha appiccato le fiamme che da lunedì 24 settembre hanno tormentato per tre giorni la provincia di Pisa. Altri ...

Torino - a 21 anni dall’Incendio riapre la cappella della Sindone. Il restauro costato 30 milioni di euro : Era la notte dell’11 aprile 1997. Un cortocircuito innescò un incendio che bruciò la cappella della Sindone a Torino, straordinaria opera architettonica realizzata dall’architetto Guarino Guarini. La reliquia, la cui autenticità è messa in dubbio dagli scienziati e dagli storici, venne salvata dai vigili del fuoco. Oggi, dopo più di venti anni di cantiere e lavori, la struttura ha riaperto. “È stata una grande sfida tecnica e di immaginazione. ...

Catanzaro : Incendio a ridosso degli alloggi del campus universitario - gli studenti aiutano i vigili del fuoco : Un incendio si è sviluppato ieri sera in località Germaneto a Catanzaro, a ridosso degli alloggi del campus universitario: sul posto due squadre della sede centrale e anche alcuni studenti universitari, che si sono adoperati per spegnere le fiamme. Fiamme alte e fumo hanno creato disagi allarmando gli studenti che hanno tempestivamente richiesto i soccorsi. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo. L'articolo Catanzaro: ...

Incendio nel greto del fiume a Bastia : intervento dei vigili del fuoco : divampato poco dopo le 20 un Incendio a Bastia sul greto del fiume all'altezza del campo sportivo di Lusignano. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ...

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piromani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...

Incendio nel Pisano : ancora al lavoro 100 vigili del fuoco : vigili del fuoco ancora al lavoro con 100 uomini, 4 Canadair e un elicottero per spegnere gli incendi che stanno interessando il Monte Serra nei comuni di Calci e VicoPisano. Dal pomeriggio gli interventi sono agevolati dal miglioramento delle condizioni meteo con l’attenuazione delle raffiche di vento. Le maggiori criticità sono riscontrate sempre nel comune di VicoPisano, nelle frazioni Cucigliana, Noce e nel comune di Vecchiano, in ...

Pisa - Incendio Monte Serra : i 300 sfollati del Comune di Calci possono tornare a casa : I 300 sfollati del Comune di Calci (Pisa), evacuati a causa dell’incendio del Monte Serra, possono rientrare nelle loro case: lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Ghimenti. “Alle 12 – scrive il primo cittadino su Facebook – è scaduta l’ordinanza di evacuazione degli immobili nelle località colpite dall’incendio più da vicino. I direttori delle operazioni mi dicono che non permangono motivi per continuare a ...

Aeroporto di Pisa chiuso - riservato ai mezzi antIncendio nelle ore diurne del 26 settembre : Il vasto incendio che sta ancora devastando il monte Serra, nel Pisano, e che ha costretto circa 700 abitanti della zona a lasciare le proprie case, ha indotto le autorità aeronautiche , e nello ...

Incendio Monte Serra - arrivano i paracadutisti della Brigata Folgore. Aeroporto di Pisa chiuso anche domani : “Su richiesta delle autorita’ locali, a seguito del vasto Incendio che sta devastando l’entroterra del Pisano nei pressi del Monte Serra, al fine di garantire il concorso in pubblica utilita’ tramite il controllo del territorio e dei focolai dell’Incendio, l’Esercito ha reso disponibili 6 pattuglie motorizzate di paracadutisti della Brigata Folgore”. Lo rende noto la stessa Folgore. I paracadutisti, ...

Croazia - Incendio nel Sud della Dalmazia : decine di evacuati : Giornata di fiamme in Italia e non solo: un incendio boschivo, alimentato dalla forte bora, divampa da stamane sulla penisola di Peljesac, nell’estremo sud della costa adriatica croata, e le fiamme hanno costretto all’evacuazione una quarantina di persone, tra turisti e popolazione locale. Secondo la stampa locale, il fuoco è giunto a lambire la cittadina di Orebic, mentre i venti abitanti del vicino villaggio di Mokalo sono stati ...

Incendio a Calci. Chiuso il traffico aereo dello scalo di Pisa : Si continua a combattere contro il maxi Incendio a Calci. Per agevolare il traffico dei mezzi antIncendio sono state adottate

Le spaventose immagini dell'Incendio sul Monte Serra : Un enorme incendio ha avvolto nella notte il Monte Serra nella zona di Calci, nel pisano. Il fuoco, a causa del forte vento che spira sulla Toscana, si è rapidamente esteso e minaccia le abitazioni. La nube di fumo si è estesa minacciosa in tutta la valle. _Courtesy Instagram.

Ecco cosa sappiamo dell'Incendio a Pisa : Da ieri sera continua a bruciare il monte Serra, in provincia di Pisa. In queste ore il vasto incendio si sta avvicinando all'abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato agli abitanti di lasciare le proprie case, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zon

Grosso Incendio scoppiato in pieno centro. In fiamme il magazzino del negozio Kasanova : Fumo denso visibile in tutta la città, impegnate sul posto molye squadre dei vigili del fuoco, allontanate le persone da un cordone di forze dell'ordine