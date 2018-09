Incendi | 10 ettari di pineta distrutti nel Materano

Incendio Pisa : divieto di caccia su 1000 ettari attorno ai boschi bruciati : Non si potrà sparare nei boschi percorsi dal fuoco sui Monti Pisani, ma i fucili non si potranno imbracciare neppure – ed è la prima volta che accade- in quelli vicini che il fuoco ha risparmiato. Lì dove probabilmente, tra gli alberi e i cespugli del sottobosco, avranno cercato e trovato riparo gli animali sfuggiti al rogo sul Monte Serra. “Ci sembrava doveroso salvaguardare la fauna e ci siamo assunti questa responsabilità”, ...

Incendi nel Pisano : mille ettari in fumo - situazione sotto controllo : Il governatore della Toscana Enrico Rossi: 'Enrto oggi fuori dall'emergenza'. Calato il forte vento, in corso le operazioni di spegnimento dei roghi -

Pisa - Incendio Monte Serra : bruciati circa “1000 ettari - attivi due fronti di fuoco” : “Da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata e’ di circa 1000 ettari. In questo momento sono ancora attivi due fronti di fuoco, verso VicoPisano e Buti“: ha dichiarato il presidente della Regione Enrico Rossi, presente anche oggi nelle località del Monte Serra colpite dagli incendi. Il governatore ha sottolineato che “al momento a Calci sono 300 le persone costrette ad uscire dalle proprie abitazioni, di ...

Incendi nel Pisano - 1000 ettari in fumo : ANSA, - VICOPisano, PISA,, 26 SET - "Da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata è di circa 1000 ettari" mentre sono 430 gli sfollati, e "in questo momento sono ancora attivi due ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra : oltre 1.200 ettari di bosco andati in fumo : Non è ancora stato domato l’incendio scoppiato nella serata di lunedì sul Monte Serra, nel Pisano: sono oltre 1.200 gli ettari di bosco andati in fumo. oltre 700 persone sono state evacuate dalla protezione civile e dai soccorritori nei comuni di Calci e VicoPisano. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti con 109 unità via terra e 5 Canadair e un elicottero S64 Erickson “Nuvolarossa”, nonostante il forte vento e la ...

Incendio Pisa - sul monte Serra in fiamme 600 ettari di bosco : 700 sfollati tra Calci e Vicopisano. Si pensa a origine dolosa : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni. Oltre settanta le famiglie che hanno dovuto abbandonare la proprie case, per un totale di 500 sfollati nel comune di Calci e 200 in quello di VicoPisano. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. I soccorsi – Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 ...

Incendio Pisa - in fiamme 600 ettari di bosco : 700 sfollati tra Calci e Vicopisano. Si pensa a origine dolosa : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni. Oltre settanta le famiglie che hanno dovuto abbandonare la proprie case, per un totale di 500 sfollati nel comune di Calci e 200 in quello di VicoPisano. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 volontari della Protezione ...

Incendio Pisa - in fiamme 600 ettari di bosco sul monte Serra. A Calci evacuate cinque frazioni - 500 gli sfollati : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni di Calci. Il rogo è alimentato dalle forti raffiche di tramontana che soffiano sulla zona e ritardano l’arrivo di Canadair ed elicotteri. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 volontari della Protezione ...

Vasto Incendio nel Pisano “provocato da una mano criminale” : circa 600 ettari in fiamme : “Una mano criminale ha provocato l’incendio che sta devastando la nostra zona. Alle 22 di sera di una giornata di allerta meteo per vento e di forte siccità e per di più in una zona non interessata da pulizia di oliveti o di altre piante, la mia più che una affermazione è una constatazione“: lo ha dichiarato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, in merito al rogo che divampa da ieri sul Monte Serra e che sta interessando ...

Incendio Pisa - in fiamme ettari di bosco sul monte Serra. A Calci evacuate cinque frazioni - 500 gli sfollati : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto decine di ettari di bosco e minaccia le abitazioni di Calci. Il rogo è alimentato dalle forti raffiche di tramontana che soffiano sulla zona e ritardano l’arrivo di Canadair ed elicotteri. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 volontari della Protezione ...

California - esplode un nuovo Incendio : le fiamme hanno già coperto 6.000 ettari - evacuazioni [FOTO e VIDEO] : 1/14 ...

Incendio di una pineta in zona Camaiore - elicotteri in azione - 4 ettari in fumo / VIDEO : Camaiore , Lucca, , 29 agosto 2018 - Un Incendio è scoppiato in una pineta in località Orbicciano, nel comune di Camaiore . Sul posto il sistema regionale antIncendio ha inviato quattro elicotteri, ...

Incendi - fiamme in Alto Garda : bruciati 90 ettari di conifere : Sono circa 90 gli ettari di conifere bruciati nell’Incendio che da giovedì è divampato a Tremosine, nei boschi dell’Alto Garda bresciano. E’ quanto ha comunicato Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, spiegando che “la situazione sta nettamente migliorando anche se l’Incendio non e’ ancora stato domato completamente”. “Se l’Incendio di questi giorni ...

Incendi nel Bresciano : bruciati 30 ettari di bosco : Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Tremosine, nel Bresciano, a causa degli Incendi: un rogo è divampato intorno alle 11 di ieri sui versanti occidentali dei monti che si affacciano sulla piana della Valle di Bondo, sopra le frazioni Vesio e Villa. Le fiamme si stanno estendendo su un fronte di 800 metri e in 24 ore hanno distrutto 30 ettari di bosco. Sul posto le squadre dei volontari di Tremosine e di Salò e i vigili del fuoco. L'articolo ...