In fase di rilascio per Honor 10 l’aggiornamento di settembre | le novità trapelate

(Di giovedì 27 settembre 2018) Sta arrivando sul mercato, dopo qualche settimana di attesa, un nuovo aggiornamento dedicato ai possessori del cosiddetto10. Si tratta della patch B170, che a conti fatti dovrebbe andare oltre il firmware per la sicurezza di febbraio. Changelog alla mano, emerge che il pacchetto software consente tra le altre cose di effettuare pagamenti tramite WeChat, usando semplicemente la propria impronta. A tal proposito, però, sarà necessario installare anche l'aggiornamento dell'app alla versione 6.7.2.Attraverso l'aggiornamento in questione, inoltre, dovremmo notare un'ulteriore ottimizzazione per quanto riguarda i giochi di guerra, anche se nell'elenco delle migliorie ufficiali non si menziona in modo esplicito GPU Turbo. Per il resto, come accennato in precedenza, i possessori di10 potranno allinearsi alle contromisure adottate da Google in termini di sicurezza per il mese ...